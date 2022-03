Intel zbuduje megafabrykę w Niemczech, ale jest też polski wątek

Intel poinformował, że chce zainwestować w Unii Europejskiej nawet 80 miliardów euro w ciągu najbliższej dekady. Chodzi tutaj o fabryki półprzewodników i rozwój najnowocześniejszych technologii, dzięki którym będzie można uniezależnić się w ogromnym stopniu od fabryk w Chinach i na Tajwanie.

Nowa megafabryka półprzewodników powstanie w Magdeburgu w Niemczech. Cała inwestycja ma opiewać na 17 miliardów euro. Oprócz tego, powstaną placówki badawczo-rozwojowe i projektowe we Francji oraz inwestycje w badania i rozwój, produkcję, usługi odlewnicze i produkcję zaplecza w Irlandii, Włoszech, Polsce i Hiszpanii.

Intel zainwestuje również w Polsce

Niestety, Intel nie wybrał Polski, chociaż na budowę megafabryki mieliśmy duże szanse. Dlaczego Niemcy? Jak tłumaczy szef Intela, położone są w centrum Europy, posiadają utalentowane kadry, doskonałą infrastrukturę oraz istniejący ekosystem dostawców i klientów są idealnym miejscem do stworzenia “węzła krzemowego" - nowego centrum zaawansowanej produkcji układów scalonych.

Jednak Polska może liczyć na inwestycje. Intel zapowiedział rozbudowę naszego centrum badawczo-rozwojowego w Gdańsku. Oddział ma powiększyć się o połowę, a na tej powierzchni znajdą się laboratoria zajmujące się opracowywaniem rozwiązań w dziedzinie głębokich sieci neuronowych, audio, grafiki, centrów danych i przetwarzania w chmurze.

- Unijna ustawa o chipach umożliwi prywatnym firmom i rządom współpracę, aby radykalnie poprawić pozycję Europy w sektorze półprzewodników. Ta szeroka inicjatywa pobudzi europejskie innowacje w zakresie badań i rozwoju oraz wprowadzi w regionie najnowocześniejszą produkcję z korzyścią dla klientów i partnerów na całym świecie - powiedział Pat Gelsinger, dyrektor generalny Intela.

Intel inwestuje we Francji, Włoszech i Irlandii

Budowa megafabryki w Magdeburgu rozpocznie się już w 2023 roku, a rozpoczęcie produkcji mikroprocesorów planowane jest na 2027 rok. Obiekt zaoferuje 7000 miejsc pracy, a później zatrudnienie ma w nim znaleźć ok. 3000 osób plus kilka tysięcy odnośnie partnerów i dostawców. Intel planuje rozbudować również już istniejący zakład produkcyjny Leixlip w Irlandii. Wyda na ten cel 12 milionów euro.

Intel planuje też zainwestować we Włoszech. Ma tam powstać najnowocześniejszy zakład produkcyjny typu back-end. Koncern chwali się, że byłaby to pierwsza tego typu fabryka w Unii Europejskiej. Intel chce rozbudować fabrykę firmy STMicroelectronics w Agrate Brianza we Włoszech. Inwestycja ma opiewać na kwotę 4,5 miliarda euro i zaoferuje pracę ponad 5000 pracownikom, w tym dostawcom i partnerom.