Inteligentne skarpetki? USA stawia na szpiegowskie ubrania

Według ODNI program stanowi największą pojedynczą inwestycję w rozwój inteligentnych tekstyliów, które mogą rejestrować dane audio, wideo i geolokalizacyjne, jednocześnie zachowując się jak zwykłe ubrania.



Z informacji pozyskanych niezależnie przez portal The Intercept dowiadujemy się zaś, że pierwsza seria urządzeń do noszenia może obejmować koszule, spodnie, a nawet bieliznę, w tym skarpetki. Pierwsza runda kontraktów IARPA miała zostać przyznana kilku znanym firmom, w tym Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Nautilus Defence.



Inteligentne tkaniny, które można zginać, rozciągać czy prać, zdecydowanie brzmią jak technologia przyszłości z arsenału Agenta 007, ale program IARPA nie jest wcale nowatorski. Bo warto pamiętać, że prace nad takimi rozwiązaniami trwają od lat, tyle że dotąd żaden z producentów nie osiągnął na tyle satysfakcjonującej wyników, a przynajmniej oficjalnie, by jego inteligentna odzież została skomercjalizowana. Czy po zakończeniu najnowszego projektu należy się tego spodziewać? Najlepszym komentarzem są chyba słowa Annie Jacobsen, autorki książki o DARPA:

Wiele programów IARPA i DARPA przypomina rzucanie spaghetti w lodówkę... może się utrzymać lub nie