Inteligentny bandaż prześle informacje o ranie wprost do smartfona

Dotychczas idąc do lekarza w celu kontroli, on sam lub asystująca mu pielęgniarka musieli zdjąć bandaż z rany, by zobaczyć jej stan. Możliwe, że ten schemat pracy odejdzie do lamusa za sprawą najnowszego wynalazku naukowców z uniwersytetu w Bolonii. Stworzyli oni inteligentny bandaż, który informacje o ranie jest w stanie przesłać bezprzewodowo do pobliskiego smartfona. Opatrunek stworzono z polimeru, który techniką druku sitowego został przytwierdzony do gazy. Dzięki temu zmiany w nawilżeniu rany spowodują zmianę w sygnale przesyłanym przez sensor.

Chroniczne rany mogą być przyczyną niesprawności człowieka przez całą rekonwalescencję. Dodatkowo ten okres może zostać wydłużony przez niewłaściwie przeprowadzony proces leczenia. Każda rana goi się inaczej na różnych pacjentach, a cotygodniowe lub comiesięczne kontrole mogą okazać się zbyt rzadkie. Wynalazek naukowców z uniwersytetu z Bolonii może usprawnić cały proces leczenia. Inteligentny bandaż będzie w stanie przekazać do smartfona informacje o aktualnym stanie rany. To za sprawą sensora wilgoci wbudowanego w opatrunek. Zbyt sucha tkanka może znacząco spowolnić proces gojenia się, a wynalazek pozwoli szybciej przeciwdziałać takim sytuacjom.

Jak przekazuje portal Engineering and Technology, inteligentny bandaż został już przetestowany na sztucznych ranach i wyniki są naprawdę obiecujące. Opatrunek jest bardzo wyczulony na wilgoć, a przekazywane przez niego informacje oddają stan faktyczny rany. Teraz naukowcy zapowiadają, że skupią się na dostosowaniu swojej technologii do różnych typów ran. Chcą, by w przyszłości inteligentne bandaże mogły być także wykorzystywane przy kuracji np. po oparzeniach.