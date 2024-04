Dlaczego Żelazna Kopuła jest tak dobra?

Dziś nie ulega wątpliwości, że Żelazna Kopuła to jeden z najlepszych systemów obrony rakietowej na świecie. Regularnie sprawdza się w warunkach bojowych, a Izrael jawi się jako teren wyjątkowo trudny do obronienia. Mimo to system staje na wysokości zadania i może pochwalić się wysoką skutecznością. Premier Izraela, Benjamin Netanjahu stwierdził jakiś czas temu, że w czasie całej służby system zdołał zneutralizować około 95% rakiet wystrzelonych w stronę jego państwa. To ogromna skuteczność.

Bateria Żelaznej Kopuły posiada od 3 do 4 wyrzutni. Na każdą z nich przypada po 20 pocisków Tamir, które są zdolne do niszczenia rakiet krótkiego zasięgi oraz pocisków artyleryjskich wystrzelonych z odległości do 70 kilometrów. Co ciekawe, od jakiegoś czasu izraelska Żelazna Kopuła potrafi sobie radzić również z dronami. Zdarzały się przypadki, gdy przechwycone zostawały pociski moździerzowe. Jedna bateria może kontrolować obszar o powierzchni 150 kilometrów kwadratowych.