Jak cofnąć wysłanego maila? Ratunek przed wielką katastrofą

Spis treści: 01 Wiadomości email - sposób na komunikację

02 Gmail. Jak cofnąć wysłanego maila?

03 Outlook. Czy można cofnąć wysłanego maila?

04 Kiedy nie można cofnąć wysłanej wiadomości?

Wiadomości email - sposób na komunikację

Wiadomości email to istotny element naszego partycypowania w internetowej społeczności. Niezależnie od tego, czy korzystamy z poczty internetowej w celach prywatnych, czy zawodowych, wysyłamy wiele maili na różne adresy. Co, jednak gdy jakiegoś maila wyślemy przez pomyłkę, lub (co gorsza) jego treść będzie niewłaściwa?

Ludzki błąd, pomyłka czy emocje - nie ma to znaczenia. Źle wysłany mail może nam narobić sporo problemów, dlatego warto kilka razy przyjrzeć się wiadomości przed naciśnięciem przycisku Wyślij. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, mamy szansę na naprawę swojego błędu. Cofnięcie wysłanego maila jest bowiem możliwe.

Reklama

Gmail. Jak cofnąć wysłanego maila?

Zarówno aplikacja Gmail jak i przeglądarkowa wersja tej poczty pozwalają na cofnięcie wysłanej wiadomości email. To całkiem proste. Gdy przygotujemy naszego maila i naciśniemy przycisk Wyślij, naszym oczom ukaże się przez chwilę specjalna plakietka informująca o wysłaniu wiadomości.

Znajduje się na niej również przycisk Cofnij. Wystarczy go nacisnąć, a skutecznie cofniemy wysłanie maila. Adresat wiadomości nie będzie wiedział, że jakakolwiek treść została do niego przesłana. Co ważne, zależnie od naszych ustawień będziemy mieli mniej lub więcej czasu na edytowanie naszej czynności. W ustawieniach Gmail możemy zmienić parametr wyświetlania plakietki na 5, 10, 20 i 30 sekund.

Zdjęcie Cofnięcie wiadomości email w Gmail jest możliwe. / 123RF/PICSEL

Outlook. Czy można cofnąć wysłanego maila?

Program Outlook również umożliwia cofnięcie wiadomości email. W celu wykonania takiej czynności musimy w pierwszej kolejności wybrać wysłaną przez nas wiadomość. Znajdziemy ją w folderze Elementy wysłane. Teraz spójrzmy na kartę Wiadomości i znajdującą się tam grupę Akcje.

Po wybraniu segmentu Inne akcje naszym oczom ukaże się menu z kilkoma opcjami, z których możemy skorzystać. W celu skasowania lub zmiany wysłanej wiadomości wybieramy przycisk Odwołaj tę wiadomość.

Zdjęcie Microsoft udostępnia poprawkę dla Outlook / 123RF/PICSEL

Kiedy nie można cofnąć wysłanej wiadomości?

Warto działać szybko, ponieważ z oczywistych względów usuwanie wysłanej wiadomości email jest ograniczone czasowo. Akcja ta nie będzie dostępna, jeżeli wiadomość została dostarczona, a jej adresat zdążył ją odczytać. Wydaje się, że najlepszy system do kasowania wysłanych wiadomości ma Google. W przypadku aplikacji Gmail działa to niezwykle sprawnie i jest dość intuicyjne.

Jeżeli chodzi o Outlook, to akcje różnią się w zależności od posiadanej wersji - a tych może być kilka. Korzystając z poczty Gmail mamy pewność, że naszym oczom ukaże się stosowna etykieta. Najlepiej zmienić ustawienia swojej poczty tak, aby wyświetlała się przez 30 sekund. To czas, który pomoże nam skutecznie cofnąć niepotrzebnie wysłaną wiadomość bez ryzyka, że adresat zdąży zapoznać się z jej treścią.

Polecamy na Antyweb | Cieszmy się tanim internetem. Będzie drożej, bo nie ma już wyjścia