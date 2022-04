Spis treści: 01 Co to są aplikacje systemowe?

02 Jak odinstalować aplikacje systemowe Android?

03 Które aplikacje systemowe można usunąć?

04 Jak przywrócić usunięte aplikacje systemowe?

Co to są aplikacje systemowe?

Aplikacje systemowe to nic innego jak aplikacje, które pojawiają się na urządzeniu wraz z systemem operacyjnym.

Są już wcześniej zainstalowane, a do podstawowych należą między innymi Kalkulator lub Zegar. Aplikacje systemowe Android znajdują się na partycji systemowej telefonu w folderze /system/app, który można tylko odczytać.

Co ważne, niektóre aplikacje systemowe są niezbędne pod kątem funkcjonowania telefonu. Dlatego nie można ot tak zablokować lub odinstalować. Kluczowe aplikacje systemowe na Androida, bez których urządzenie nie będzie w stanie działać, to między innymi:

Reklama

bluetooth;

contacts;

keychain;

keyguard;

launcher;

nfc;

phone;

downloads;

GoogleCamera;

contacts.

Do tych kluczowych aplikacji systemowych nie można zablokować dostępu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku zainstalowanych programów typu bloatware. Te to również aplikacje systemowe, jednak preinstalowane przez producenta lub operatora.

Jak odinstalować aplikacje systemowe Android?

Jak odinstalować aplikacje systemowe Android? Przede wszystkim należy upewnić się, czy jest taka możliwość. Aby to zrobić, należy w telefonie przejść do "Ustawień", następnie wybrać "Aplikacje". W zależności od producenta pojawi się możliwość wybrania "Ustawienia aplikacji systemowych" lub "Zarządzaj aplikacjami".

Można odinstalować aplikacje systemowe Android, przy których znajduje się funkcja "Odinstaluj". Po wybraniu tej funkcji pojawi się komunikat, czy na pewno chcemy usunąć aplikację z telefonu. Jeżeli tak, potwierdzamy. W przypadku, kiedy przy wybranych aplikacjach nie ma funkcji "Odinstaluj" oznacza to, że jest to niemożliwe.

Można natomiast wybrać funkcję "Wymuś zatrzymanie". Znaczną część systemowych aplikacji androida można dezaktywować i w ten sposób sprawić, że znikną z telefonu.

Które aplikacje systemowe można usunąć?

W gruncie rzeczy odinstalować aplikacje systemowe Android permanentnie można tylko przy pomocy zrootowania smartfona. Ta metoda polega na uzyskaniu dostępu do rdzenia ustawień systemowych i wejścia do podstaw całego systemu Android w naszym urządzeniu przy pomocy zewnętrznego programu. Dzięki niemu można również instalować aplikacje.

Które aplikacje systemowe można usunąć? Po zrootowaniu telefonu można usunąć wszystkie zbędne aplikacje systemowe Androida. Warto jednak pamiętać, że zrootowanie telefonu wiąże się z utratą gwarancji. Dlatego dobrze jest zrobić to po jej wygaśnięciu. Co więcej, pozbycie się niektórych aplikacji może doprowadzić do unieruchomienia urządzenia.

Które aplikacje systemowe można usunąć bez rootowania telefonu? Aplikacje takie jak Gmail, Muzyka Google Play, Filmy Google Play można bez większych konsekwencji usunąć z Androida. Można w ten sposób odciążyć telefon i zwolnić miejsce pamięci RAM.

Jak przywrócić usunięte aplikacje systemowe?

Można przywrócić aplikacje, które zostały wcześniej wyłączone lub odinstalowane. W przypadku wyłączonych aplikacji wystarczy wejść w ustawienia swojego telefonu, wybrać zakładkę "Aplikacje" i włączyć ponownie te, które zostały wcześniej zablokowane. Jak przywrócić usunięte aplikacje systemowe, które zostały odinstalowane?

W takim przypadku należy skorzystać ze Sklepu Play. W menu opcji w lewym górnym rogu wybierz "Moje gry i aplikacje". Następnie należy przejść do zakładki "Biblioteka", znaleźć interesując nas aplikację i kliknąć "Zainstaluj". Sklep Google Play to fabrycznie zainstalowana aplikacja, dlatego nie można jej całkowicie odinstalować. Jeżeli aplikacja została wyłączona, można ją ponownie włączyć w ustawieniach aplikacji.

Jak przywrócić usunięte aplikacje systemowe? Jeżeli podczas ich usuwania wybraliśmy metodę rootowania telefonu, można dzięki tej funkcji przywrócić usunięte aplikacje systemowe.