Jak oświetlić balkon na święta? Prosty trik, żeby nie zbankrutować

Spis treści: 01 Jakie lampki świąteczne na balkon?

02 Jak oświetlić choinkę na zewnątrz?

03 Oświetlenie świąteczne. Ile zapłacisz za prąd?

Jakie lampki świąteczne na balkon?

Bożonarodzeniowe światełka doskonale prezentują się nie tylko na domowej choince, ale także na zewnątrz domu. Można za ich pomocą ozdobić elewację, poręcz schodów, drzwi i okna, pergolę czy taras. W mieszkaniach w bloku popularnym rozwiązaniem jest z kolei świetlna dekoracja balkonu.

Jakie lampki świąteczne na balkon wybrać? Trzeba zwrócić uwagę, by było to oświetlenie świąteczne zewnętrzne. Zwykłe, "domowe" lampki choinkowe nie są wodoodporne, szybko więc się uszkodzą, a w skrajnym przypadku zwarcie może nawet wywołać pożar.

Reklama

Po czym poznać, że lampki nadają się na zewnątrz? Mówi o tym klasa szczelności (oznaczenie IP). Świadczy ona, że oprawa oświetleniowa jest odporna na wilgoć i pyły. Minimalne oznaczenie świątecznych lampek zewnętrznych to IP44. Warto jednak wybrać światełka całkowicie wodoodporne. Będą one miały oznaczenie IP67 lub IP68.

W przypadku oświetlenia świątecznego zewnętrznego liczy się również gumowa, podwójna izolacja przewodów. Poznaje się ją po oznaczeniu w formie dwóch wpisanych w siebie kwadratów.

Zdjęcie Ile kosztuje świąteczna iluminacja balkonu, tarasu albo ogrodu? / Jacek Trublajewicz

Na balkon w stylu tradycyjnym, z cegłą czy kamieniem, warto wybrać lampki o ciepłej barwie światła (np. ciepły biały). Na nowoczesnym balkonie ze szkła czy metalu lepiej sprawdzi się zimne światło - białe lub niebieskie.

W sklepach nie brakuje różnorodnych pomysłów na oświetlenie balkonu. Oprócz klasycznych lampek są to długie węże świetlne, girlandy, kurtyny, ledony (czyli dekoracje wyglądające jak neony, ale wykonane z żarówek typu LED) oraz świetlne figury - aniołki, mikołaje, gwiazdy, renifery, bałwanki i postacie z bajek.

Jak oświetlić choinkę na zewnątrz?

Popularnym rozwiązaniem jest również świąteczna dekoracja iglaków w ogrodzie. Najlepiej nadają się do tego celu drzewa o pokroju klasycznej choinki, takie jak świerk czy jodła. W roli bożonarodzeniowego drzewka może jednak wystąpić także zwykła tuja o regularnym kształcie i wzniesionym pokroju.

Jak oświetlić choinkę na zewnątrz? Podobnie jak w przypadku światełek na balkon, należy wybrać wyłącznie lampki zewnętrzne, całkowicie wodoszczelne. Mogą to być jedno- lub wielokolorowe łańcuchy, a także sznury z kolorowymi bombkami.

Jakiej długości łańcuch wybrać? Istnieje prosty pomysł, aby to policzyć. Trzeba pomnożyć wysokość choinki (w centymetrach) przez liczbę Pi. Jeśli więc choinka w ogrodzie ma 250 cm wysokości, aby ją ładnie owinąć łańcuchem z lampek, potrzeba sznura światełek o długości ok. 785 cm.

Oświetlenie świąteczne. Ile zapłacisz za prąd?

W sklepach znaleźć można klasyczne żarowe lampki świąteczne oraz energooszczędne dekoracje wykonane ze światełek ledowych. Te ostatnie, choć nieco droższe, mają mnóstwo zalet. Najważniejszą z nich jest to, że zużywają o wiele mniej energii niż zwykłe żarówki.

Tradycyjne lampki choinkowe (nie LED) potrzebują ok. 0,5 W energii na jedno światełko. Przyjmijmy, że na łańcuchu znajduje się tych żarówek 200. Oznacza to, że łańcuch zużywa ok. 100 W prądu, czyli tyle, ile naprawdę mocna żarówka.

Średnia cena kilowatogodziny (kWh) w Polsce w 2022 roku to ok. 0,77 zł. Ile zapłacisz za prąd za oświetlenie świąteczne, jeśli nie zdecydujesz się na ledy? Można to policzyć z pomocą kalkulatora prądu.

Zakładając, że wspomniany wcześniej łańcuch z 200 żarówek będzie świecił ok. 10 godzin na dobę, miesięczny koszt jego działania to ok. 23 zł. Dotyczy to prądu pobieranego przez jeden łańcuch - każdy następny to dodatkowy koszt.

Jeśli zamiast tradycyjnych lampek powiesisz na balkonie lampki LED, rachunek za prąd będzie zdecydowanie niższy. Ledowy łańcuch z 200 lampek zużywa średnio jedynie 7 W. Za miesiąc świecenia po 10 godzin dziennie zapłacisz więc jedynie ok. 1,60 zł.

Czytaj także: Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym