Jak zablokować spam w telefonie? Załóż filtr na telemarketrów

Spam w telefonie, czyli co konkretnie?

Spam to niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najczęściej trafiają one do użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także komunikatorów internetowych (m.in. Facebook). Rozwój telekomunikacji sprawił, że spam jest obecny w wiadomościach tekstowych SMS i w przypadku połączeń przychodzących w telefonie.

Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Dominująca część spamu to oferty reklamowe i promocyjne różnych produktów i usług. Ten charakter spamu telefonicznego wykorzystują w dużej mierze firmy ubezpieczeniowe, banki, dostawcy prądu i gazu, a także przedstawiciele różnych firm, których celem jest sprzedaż produktów lub usług.

Najbrudniejszym chwytem spamerów jest przysłanie maila z wirusem typu koń trojański. Wirus ten instaluje się na komputerze użytkownika i następnie automatycznie przesyła wiele cennych informacji o nas. Tego rodzaju spam może wiązać się z oszustwami i próbami wyłudzeń.

Jak blokować spam w telefonie z Androidem? Połączenia i wiadomości SMS

Istnieje kilka sposobów na zablokowanie spamu w telefonie z Androidem. Najprostszym rozwiązaniem jest ustawienie trybu, który pozwala nam wybrać, kto może do nas dzwonić lub wysyłać wiadomości. Możemy na przykład zezwolić tylko na połączenia od osób z listy kontaktów lub wykluczyć nieznane numery.

W tym celu należy kliknąć ikonę słuchawki, następnie wybrać trzy kropki w prawym górnym rogu i wybrać opcję "ID rozmówcy i spam", a następnie "Filtruj połączenia określone jako spam". Funkcja automatycznie odróżnia połączenia bezpieczne od potencjalnie groźnych i jest w tym całkiem skuteczna. Po jej aktywacji połączenia od zidentyfikowanych numerów natychmiast zostaną przeniesione na listę zablokowanych.

Inny sposób na zablokowanie spamu w telefonie z Androidem to wykonanie tych trzech prostych kroków:

Kliknij ikonę słuchawki, a następnie wejdź w historię połączeń. Zaznacz numer telefonu, który chcesz zablokować. Wybierz opcję "Zablokuj" lub "Zgłoś spam".

Jak blokować spam w iPhonie? Połączenia i wiadomości SMS

Proces blokowania spamu w iPhonie z systemem iOS przebiega podobnie jak w przypadku Android. W tym celu należy wybrać opcję "Telefon", a następnie "Blokowanie i identyfikacja połączeń". Tam można znaleźć zakładkę "Zablokuj kontakt", która pozwala na dodawanie numerów do listy zablokowanych.

Blokowanie spamu w ten sposób może okazać się nieskuteczne, gdy telemarketerzy lub oszuści korzystają z wielu różnych numerów. Aby temu zapobiec, warto skorzystać z opcji "Wycisz nieznanych rozmówców" w ustawieniach telefonu. Funkcja automatycznie wycisza połączenia z numerów niezapisanych w kontaktach.

