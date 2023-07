Spis treści: 01 Plaga telemarketerów nęka ludzi?

02 Uważaj, na co się zgadzasz

03 Handel informacją i ankiety

04 Jak usunąć numer telefonu z bazy call center?

05 Call center nadal dzwoni, mimo prośby o usunięcie numeru

Plaga telemarketerów nęka ludzi?

Odbieranie telefonów od telemarketerów nie należy do najprzyjemniejszych czynności w ciągu dnia. Siedząc w pracy czy oddając się przyjemnościom nie mamy ochoty na wysłuchiwanie ofert. Jesteśmy jednak konsumentami, a to znak, że można nam coś sprzedać i zarobić. Nie dziwi zatem taktyka firm polegająca na poszukiwaniu nowych kontrahentów dla swoich projektów i osób, które mogą zainteresować się proponowanymi usługami.

No dobrze, ale dlaczego dzwonią akurat do nas? Skąd telemarketerzy mają nasz numer i z jakiego powodu bot oferujący fotowoltaikę chce rozmawiać akurat z nami? Powody takiego stanu rzeczy są różne. Co gorsza, bardzo często jest to nasza własna wina.

Uważaj, na co się zgadzasz

Często wydaje nam się, że nikomu nie podajemy naszego numeru telefonu - nie wpisywaliśmy go do naszej stopki w mailu czy nie dodawaliśmy w mediach społecznościowych. To jednak nie oznacza, że numer nie został przez nas udostępniony. Wystarczy dokonywać zakupy w sklepach internetowych. Podczas zakupów podajemy wiele danych, w tym imię i nazwisko, adres czy numer telefonu właśnie. Po wypełnieniu formularza pojawiają się często zgody na kontakt marketingowy i nie tylko.

Prawie nigdy nie czytamy stojących za nimi regulaminów czy zasad, odznaczając pola dla świętego spokoju. To błąd, który może sprawić, że nasz numer telefonu zostanie udostępniony np. partnerom biznesowym firmy i będzie wykorzystywany do kontaktu przez telemarketerów. Często wśród zaznaczanych zgód niektóre z nich są obligatoryjne - na przykład dotyczące regulaminu. Inne z kolei są dobrowolne, ale spiesząc się nie zwracamy uwagi na odznaczane pola, jednocześnie godząc się na coś, co w praktyce wcale nie musiało być zaznaczone. Nie musimy tego robić!

Handel informacją i ankiety

Na pewno zdarzyło wam się wypełnić w internecie jakąś ankietę, kwestionariusz lub wziąć udział w konkursie. Na koniec formularz często prosi nas o wskazanie numeru telefonu i adresu email. Nic dziwnego - chcąc otrzymać informacje o nagrodzie warto podać swoje dane kontaktowe. Te jednak mogą zostać przekazane dalej, niekoniecznie do organizatorów wydarzenia.

Może zdarzyć się sytuacja, w której organizator danej ankiety lub konkursu zastrzega sobie możliwość przekazania takiej puli partnerowi. To może być firma specjalizująca się w danych usługach lub sprzedaży. Tym samym możemy spodziewać się kontaktu ze strony takiej firmy, która zaoferuje nam w zasadzie cokolwiek - fotowoltaikę lub nie tylko. Jeżeli nie wiemy, kto do nas dzwoni, warto sprawdzić, czyj to numer telefonu.

Jak usunąć numer telefonu z bazy call center?

Jako posiadacze numeru telefonu mamy prawo do tego, aby nasz numer został usunięty z bazy danych danej firmy. Wspiera nas w tym RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. RODO obowiązuje na terenie państw Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Każda firma powinna respektować naszą prośbę o usunięcie informacji kontaktowych.

Aby tego dokonać, możemy skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych poprzez adres mailowy podany na stronie internetowej danej organizacji, korzystając z numeru telefonu lub specjalnego formularza. Niektóre firmy udostępniają go w sieci, dzięki czemu możemy złożyć stosowne żądanie zdanie i bez bezpośredniego kontaktu z firmą.

Call center nadal dzwoni, mimo prośby o usunięcie numeru

Jeżeli call center nadal do nas dzwoni, a my wcześniej złożyliśmy wniosek o usunięcie numeru, to mamy do czynienia z niezbyt uczciwą praktyką. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy z nas może zostać wykasowanym z bazy danych, jednocześnie być "wolnym" od telefonów z ofertami i nie tylko. Co zrobić, gdy call center mimo to próbuje się z nami skontaktować?

O ile powtórne zawiadomienie firmy nic nie daje, warto zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tam złożymy odpowiednią skargę na firmę lub instytucję, która nie respektuje naszej prośby o usunięcie numeru telefonu. Zdarza się, że niektóre kary nakładane przez urząd zajmujący się danymi osobowymi wynoszą nawet miliony złotych.