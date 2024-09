Spis treści: 01 iOS 18 już jest i zmienia sporo

02 Jakie telefony mają iOS 18?

03 Jak pobrać aktualizację systemu iOS?

iOS 18 już jest i zmienia sporo

Najnowsza wersja systemu operacyjnego od Apple jest już dostępna. Aktualizacja z numerem 18 wprowadza sporo zmian, głównie w zakresie personalizacji naszych smartfonów. W tym miejscu warto wspomnieć choćby o dodatkowych opcjach rozmieszczania ikon na ekranie domowym czy personalizacji ekranu blokady.

To jednak nie wszystko, bo nowy iOS umożliwia nam choćby blokowanie dostępu do wybranych aplikacji przez FaceID i zmienia centrum sterowania naszym urządzeniem. Kilka aplikacji systemowych (np. Zdjęcia) otrzymały nowe, odświeżone wersje. Zmian jest sporo, a przetestować mogą je użytkownicy wielu telefonów z logo Apple.

Jakie telefony mają iOS 18?

Lista telefonów kwalifikujących się do zainstalowania iOS 18 jest długa. Apple słynie z optymalizacji swoich telefonów i długoletniego wspierania ich przez nowe wersje systemu. Jaki iPhone może pobrać iOS 18? Oto lista wszystkich urządzeń zgodnych z nowym systemem operacyjnym:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. generacja i nowsze)

Jak widać, najnowszy system iOS otrzymają nawet telefony wydane jeszcze w 2018 roku.



Jak pobrać aktualizację systemu iOS?

Pobranie iOS 18 jest bardzo proste. Najpierw przechodzimy do Ustawień i znajdujemy zakładkę Ogólne. Tam dostępny będzie przycisk Uaktualnienia. Wybieramy go i widzimy, że iOS 18 jest już gotowy do pobrania i zainstalowania. Po wybraniu aktualizacji akceptujemy niezbędne zgody i czekamy.

Nasz telefon rozpocznie procedurę pobrania i zainstalowania nowej wersji systemu. Na koniec otrzymamy komunikat o zainstalowaniu najnowszej wersji systemu operacyjnego.