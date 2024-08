Kiedy Polska będzie mieć komputer kwantowy? Świat wydaje na to miliardy

Komputery kwantowe to przyszłość. W porównaniu do zwykłych maszyn operują one nie na bitach, a kubitach, co znacząco podnosi ich możliwości obliczeniowe, które są wykonywane znacznie efektywniej. Świat inwestuje miliardy dolarów w tego typy maszyny i Polska nie chce być gorsza.

Komputery kwantowe na świecie to dziesiątki miliardów dolarów

Z raportu EY pt. "W kierunku odpowiedzialnych obliczeń kwantowych" wynika, że w skali globalnej komputery kwantowe pochłaniają już 40 mld dolarów w ujęciu rocznym. Różne państwa przeznaczają ogromne fundusze na rozwój i badania dotyczące zastosowania tego typu maszyn.

Na rynku dominują Chiny. Wydatki tego państwa na komputery kwantowe sięgają już 15 mld dolarów. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania, która inwestuje 4,3 mld dolarów. Natomiast trzecia pozycja należy do Stanów Zjednoczonych oraz ich programu "Quantum Initiative", którego finansowanie sięgnęło 3,75 mld dolarów.

W Unii Europejskiej również przeznacza się sporo pieniędzy na komputery kwantowe i tutaj prym wiodą Niemcy z programem sięgającym finansowania na poziomie 3,3 mld dolarów. Wszystkie kraje wspólnoty chcą ponadto wspierać inicjatywę Quantum Flaghsip i na ten cel zostanie przeznaczone 1,1 mld dolarów.

Obecnie w wyścigu o dominację w dziedzinie technologii kwantowych prym wiodą dwa mocarstwa: Stany Zjednoczone i Chiny. Obie te potęgi inwestują ogromne środki w badania i rozwój technologii kwantowych, zdając sobie sprawę z ich strategicznego znaczenia dla przyszłości. Cele, do których dążą oba kraje, są wielowymiarowe. Po pierwsze, komputery kwantowe obiecują rozwiązanie problemów, które są obecnie nieosiągalne dla klasycznych maszyn. Po drugie, technologia ta ma zastosowanie w kryptografii, co ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. komentuje Łukasz Baiński, Senior Manager i ekspert technologii kwantowych w zespole Technology Consulting, EY Polska.

Kiedy Polska będzie miała komputer kwantowy?

Polska jest krajem, który nie może pod tym względem rywalizować ze światowymi mocarstwami, ale nasz kraj również będzie miał swój komputer kwantowy. Będzie to maszyna współfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji inwestycji EuroQCS-Poland. Komputer znajdzie się w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Inwestycja warta jest 12,28 mln euro i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to polski komputer kwantowy zostanie oddany do użytku w 2025 r. Projekt jest częścią dwóch inicjatyw — European High Performance Computing i European Quantum Communication Infrastructure. Warto dodać, że Polska współfinansuje także inny komputer kwantowy, który znajdzie się w czeskiej Ostrawie. Maszyny posłużą do celów badawczo-rozwojowych.

