Kolej w Polsce ma się coraz lepiej. Pasażerowie wybierają pociągi

Polska kolej ciągle się rozwija, co widać m.in. na przykładzie dużych inwestycji spółki PKP Intercity, która w zeszłym roku przewiozła rekordową liczbę pasażerów. Najnowsze dane udostępnione przez Urząd Transportu Kolejowego pokazują, że pociągi są chętnie wybierane i taki transport w liczbach rośnie.

Pociągi pasażerskie przewiozły blisko 35 mln pasażerów

Urząd Transportu Kolejowego przekazał, że w kwietniu br. pociągi pasażerskie w Polsce przewiozły prawie 34,5 mln osób. Jest to blisko rekordowy wynik w skali miesiąca, bo lepszy odnotowano tylko w październiku 2023 r. Wtedy UTK miało dane mówiące o 34,53 mln pasażerów.

Dla porównania w kwietniu 2023 r. pociągi pasażerskie obsłużyły o ponad 4 mln mniej osób. Tegoroczny wynik jest o 14,4 proc. lepszy względem tego sprzed roku. Natomiast w porównaniu do marca br. zauważono wzrost o 1,2 mln pasażerów i 3,6 proc.

W przypadku pracy przewozowej UTK raportuje w kwietniu o ponad 2,2 mld pasażerokilometrów i jest to o 11,4 proc. wyższy wynik w porównaniu do okresu sprzed roku. W ramach ciekawostki warto również wspomnieć o średniej odległości, którą pasażerowie pokonywali pociągami w trakcie jednego przejazdu. Był to dystans 65 km.

Przewozy towarowe również z lepszymi wynikami

W przypadku przewozów towarowych Urząd Transportu Kolejowego również zaobserwował wzrosty. W kwietniu w ten sposób pociągi obsłużyły ładunki o łącznej masie 18,8 mln t. To o 0,8 mln t i 4,4 proc. lepszy wynik względem tego samego miesiąca 2023 r. Wartość pracy przewozowej to blisko 5,1 mld tonokilometrów (3,7 proc. więcej).

Statycznie jedna tona ładunku pokonała torami kolejowymi średnio 269 km. To jednak o prawie 2 km mniej niż w kwietniu 2023 r.

Kolej zaliczyła dobry start w 2024 r.

UTK podsumowuje, że tylko w pierwszych czterech miesiącach 2024 r. pociągi w Polsce przewiozły ponad 131 mln pasażerów i jest to o prawie 11 proc. więcej względem tego samego okresu 2023 r. W przypadku transportu odnotowano przewóz ponad 73 mln t ładunków.

Oczywiście w przypadku przewozu pasażerów nadchodzące miesiące mogą być jeszcze lepsze, co związane będzie m.in. z okresem wakacyjnym, który sprzyja podróżom.