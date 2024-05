Z Warszawy do Gdańska rekordowo szybko. Nowe połączenie Pendolino

PKP Intercity przekazało w komunikacie prasowym informacje o wakacyjnym rozkładzie jazdy pociągów, który zacznie obowiązywać od 9 czerwca. W planach jest m.in. dodanie ponad 30 nowych połączeń dalekobieżnych. Wybrane z nich będą realizowane w rekordowo krótkim czasie.

Pendolino z Warszawy do Gdańska w rekordowo krótkim czasie

Jednym z nowych połączeń zapowiedzianych przez PKP Intercity jest przejazd pomiędzy Warszawą a Gdańskiem, który będzie rekordowo szybki. Podróż ma trwać zaledwie 2 godziny i 25 minut. Połączenia będą obsługiwane przez trzy pociągi Express InterCity Premium.

Warto dodać, że w trakcie wakacyjnego rozkładu jazdy do i z Trójmiasta ma dziennie jeździć 58 par pociągów. Najwięcej z nich (22) obsłuży Szczecin, a potem jest Kołobrzeg (14).

PKP Intercity w okresie letnim uruchomi specjalne połączenia dla pociągów jeżdżących nad morze. Są to m.in. TLK 38174/83174 Wolin relacji Kraków/Bielsko Biała — Świnoujście — Kraków/Bielsko Biała, EIC 1540/5140 Jantar dla połączenia Warszawa — Hel — Warszawa czy EIC 1850/8150 Posejdon relacji Warszawa — Kołobrzeg — Warszawa.

Wakacyjny rozkład jazdy pociągów to 31 nowych połączeń PKP Intercity

W trakcie lata PKP Intercity udostępni 31 nowych połączeń dalekobieżnych. Sezon letni to średnio 454 pociągi jeżdżące każdego dnia, czyli o 31 więcej w porównaniu do okresu sprzed roku.

W okresie wprowadzania wakacyjnej korekty rozkładu jazdy do dyspozycji pasażerów, na największych dworcach w Polsce, będą informatorzy mobilni. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. czytamy w komunikacie prasowym PKP Intercity

Ponadto PKP Intercity uruchomi dodatkowe połączenia w trakcie tak zwanych szczytów komunikacyjnych. Dotyczy to m.in. Euro 2024, czyli Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej czy letnich festiwali. W tym czasie kursujących pociągów będzie więcej i dotyczy to również relacji międzynarodowych, w tym do Niemiec, gdzie już od 15 czerwca będą jeździć specjalne składy. Dodatkowe połączenia zostaną także uruchomione w trakcie długiego weekendu sierpniowego. Warto też dodać, że w przypadku wybranych składów planowane jest podniesienie kategorii klasy komfortu przejazdu.

Dodatkowe pociągi pojadą do Krakowa i Zakopanego

PKP Intercity nie zapomniało również o południowych regionach Polski i z myślą o nich w wakacyjnym rozkładzie jazdy także uwzględniono dodatkowe połączenia. Dotyczą one m.in. Krakowa i Zakopanego. Do pierwszego z wymienionych miast każdego dnia ma kursować ponad 70 par dalekobieżnych. W przypadku Zakopanego będzie to 8 pociągów.

PKP Intercity wierzy, że w tym roku ustanowi nowy rekord w liczbie przewiezionych pasażerów i zbliży się do granicy 75 mln. W zeszłym roku było to blisko 68 mln podróżnych. W tym celu planowane są duże inwestycje, w tym związane z zakupem nowych pociągów czy modernizacją infrastruktury. Jest to część strategii o nazwie "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która ma pochłonąć około 27 mld zł.