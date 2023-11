Korzystasz z Bitcoina, marnujesz wodę. Basen przy każdej transakcji

Eksperci ds. środowiska od dawna zwracają uwagę, że rynek kryptowalut ma destrukcyjny wpływ na środowisko, bo chociaż mamy do czynienia z rozwiązaniem funkcjonującym w przestrzeni cyfrowej, do jego wydobycia i konieczna jest energia elektryczna. A że ta pochodzi najczęściej z nieekologicznych źródeł, czyli paliw kopalnych, to przepis na zatruwanie atmosfery gotowy. Jak dowiadujemy się z nowego badania Cambridge University, jest to tylko część problemu, bo obsługa Bitcoina pochłania również ogromne ilości wody. Naukowcy wskazują, że każda transakcja z użyciem tej waluty zużywa średnio wystarczającą ilość wody, aby wypełnić "basen przydomowy".

Korzystasz z Bitcoina? Marnujesz energię i wodę

Jak oblicza Alex de Vries z Vrije Universiteit Amsterdam, to około sześć milionów razy więcej niż w przypadku typowego machnięcia kartą kredytową. Jak to możliwe? Liczba ta wynika z wody wykorzystywanej do zasilania i chłodzenia milionów komputerów na całym świecie, na których opiera się Bitcoin. Jak podaje BBC, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Cell Reports Sustainability, na całym świecie w 2021 roku oznaczało to zużycie prawie 1600 miliardów litrów - znanych również jako gigalitry (GL) - wody, a w 2023 roku liczba ta może przekroczyć 2200 GL.