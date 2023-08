Ładowarka do telefonu się grzeje? Powód do zmartwień

Spis treści: 01 Jak działa ładowarka telefonu i dlaczego jest ciepła?

Jak działa ładowarka telefonu i dlaczego jest ciepła?

Ładowarka do telefonu podczas procesu ładowania pobiera prąd z gniazdka elektrycznego i zamienia go w napięcie. W ładowarce dochodzi wtedy do zmiany prądu zmiennego w stały (AC-DC). Do tego wymagane jest wykorzystanie energii rozproszonej, czyli ciepła.

Podczas tej zmiany ładowarka może przesłać około 70 proc. prądu elektrycznego. Pozostało 30 proc. jest przetwarzane na energię cieplną i jest rozpraszane. To właśnie dlatego ładowarka telefonu się nagrzewa.

Część pobranego ciepła (energii) nie jest wykorzystywana w procesie przesyłania prądu elektrycznego.

Ładowarka do telefonu mocno się grzeje? To zły znak

Nagrzewanie się ładowarki do telefonu jest czymś normalnym. Problem pojawia się, gdy temperatura jest na tyle wysoka, że dotknięcie ładowarki może doprowadzić do poparzenia.

Jeżeli nasza ładowarka jest bardzo gorąca, zrób wszystko, żeby jak najszybciej wyłączyć ją z gniazdka, a potem znajdź rozwiązanie problemu.

Przyczyn może być kilka. Ładowarka, której używasz, może nie pasować do twojego telefonu. Może się też zdarzyć, że zasilacz i telefon położyłeś na powierzchni gromadzącej ciepło.

Kolejny problem to awarie. Uszkodzony może być być port USB w ładowarce, kabel do ładowania albo w końcu urządzenia - ładowarka lub telefon.

Niezależnie od tego, która z powyższych sytuacji ma miejsce, gorąca ładowarka jest niebezpieczna. Nieumyślne dotknięcie może prowadzić do poparzeń, a w skrajnych sytuacjach nawet do wzniecenia pożaru lub awarii sieci elektrycznej w domu lub mieszkaniu.

Co zrobić, gdy ładowarka telefonu jest gorąca?

Wyłączenie ładowarki z gniazdka to doraźne działanie. Nie ma wyjścia - żeby w przyszłości uniknąć problemów będziesz musiał kupić porządny zasilacz, najlepiej od renomowanego producenta.

Pewna ładowarka do twojego telefonu, to oryginalna ładowarka. Tańsze zamienniki kuszą ceną, ale ich jakość często pozostawia wiele do życzenia.

Jeżeli działanie nowej, już oryginalnej ładowarki, nie rozwiązało problemu, nie masz wyjścia. Trzeba sprawdzić smartfon w serwisie. Możliwe, że przyczyna grzania się ładowarki tkwi właśnie w telefonie - w uszkodzonym gnieździe USB.