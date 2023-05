Ładujesz smartfon w etui? To lepiej przestań

Etui z miękkiej gumy i skóry najmocniej "dogrzewają" smartfon

A co kryje się za "niektórymi rodzajami etui"? Specjalista od napraw urządzeń mobilnych i autor poradnika The PC Doctor's Fix It Yourself Guide, Adrian Kingsley-Hughes, sprawdził to na swoim smartfonie iPhone 13 Pro Max.

Przetestował różne rodzaje etui w temperaturze otoczenia oscylującej w okolicach 16,6 stopni Celsjusza i odkrył, że do najgorszych pod względem przegrzewania należą miękka guma, skóra oraz tzw. skóra wegańska (znacznie lepiej wypadał silikon).

Co prawda kiedy podczas testów Kingsley-Hughes używał ładowarki o niskiej mocy 5W, jego iPhone pozostawał w strefie komfortowej temperatury niezależnie od etui (warto jednak pamiętać, że aktualnie mało kto korzysta z tak wolnego ładowania), ale ładowarki USB-C o dużej mocy wykazywały oznaki nagrzewania, szczególnie w przypadku wspomnianych materiałów - czasami do tego stopnia, że używanie urządzenia w czasie ładowania było niekomfortowe.

Oznacza to, że chociaż nawet najgrubsze etui ochronne samo w sobie nie spowoduje poważnego przegrzania, to może przyczynić się do niego razem z innymi czynnikami, jak pogoda czy szybkie ładowanie, a stąd już krótka droga do spadku możliwości akumulatora.