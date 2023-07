Las Vegas zobowiązuje! Gigantyczny wyświetlacz The Sphere w akcji

Warto tu przypomnieć, że mamy do czynienia z niezwykle drogą inwestycją, której budowa rozpoczęła się jeszcze w 2019 roku. Pandemia i złożoność technologiczna spowodowały wzrost przewidywanych kosztów do 2,3 mld dolarów, co sprawia, że będzie to najdroższy obiekt w Las Vegas.

Czy się zwróci? Nie ma gwarancji, szczególnie że harmonogram atrakcji po występach U2 nie jest jeszcze znany (może powinni pomyśleć o walce Muska z Zuckerbergiem?), ale firma ewidentnie musi być dobrej myśli, skoro zapowiedziała już The Sphere dla Londynu, które ma być jeszcze większe i lepsze.