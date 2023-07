Obejrzenie "Odysei kosmicznej" zajmie ci... 5 lat. Jak to możliwe?

Zdarza się tak, zwłaszcza w internecie, że ktoś wpada na dość szalony, na pierwszy (i może też drugi) rzut oka wręcz absurdalny pomysł. Tak oto pewien inżynier oprogramowania, PJ Evans, postanowił stworzyć bota, który na platformie Mastodon co godzinę publikuje pojedynczą klatkę z filmu "2001: Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka.

Dzieje się to już od miesiąca, a botowi udało się wczoraj dotrzeć do klatki tytułowej (mam nadzieję, że teraz wszyscy, którzy oglądali kiedykolwiek ten film, usłyszeli w głowach bardzo charakterystyczny utwór Richarda Straussa). Warto zaznaczyć, że jest to klatka 5996 z 214,146.

Ile zatem potrwa opublikowanie całego filmu? Niekrótko, bowiem Evans uważa, że około 5 lat.

Pora zatem na pytanie, które z pewnością już chcieliście zadać: po co to wszystko? PJ Evans twierdzi, że po prostu dla frajdy. W komentarzach pojawiło się równie istotne zapytanie, czyli czy opublikowana zostanie także przerwa, która jest zwarta w filmie — odpowiedź brzmi tak, choć jak przyznaje mężczyzna, będzie to dość nudny miesiąc. Niespieszny seans filmu "2001: Odyseja kosmiczna" możecie podejrzeć tutaj.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie wiecie, o jakiej produkcji mówimy, to nie traćcie czasu i szybko obejrzyjcie zwiastun tego dzieła.

Wideo youtube

Gdzie obejrzeć film "2001: Odyseja kosmiczna"?

Jeżeli nabraliście ochoty na przypomnienie sobie tego kultowego filmu albo chcecie obejrzeć go po raz pierwszy (zazdroszczę takiej możliwości), to możecie to zrobić, ponieważ jest on dostępny online.

Możecie go wypożyczyć w kilku miejscach, w tym na Canal+ za 9,99 zł czy na iTunes Store za tę samą cenę, ale w tym serwisie możemy go też kupić za 24,99 zł w jakości SD, HD lub 4K.

Film dostępny jest także na platformie Rakuten, jednak tam kosztuje już 39,99 zł i również możemy go wypożyczyć za 9,99 zł. Ostatnią opcją (na ten moment, bo niewykluczone, że film ten ewentualnie pojawi się na innych platformach streamingowych) jest Player, na którym wypożyczymy materiał za 10,00 zł.

