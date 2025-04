Istnieją jednak dalekosiężne prognozy, które przewidują, że w ciągu 35 lat liczba obsługiwanych pasażerów może wzrosnąć do 800 tys. rocznie.

Pamiętacie te huczne zapowiedzi sprzed kilku lat, gdy prognozowano, że Lotnisko Warszawa-Radom każdego roku ma odprawiać nawet ponad 400 tys. pasażerów? Cóż… nic takiego nigdy się nie stało i jakby tego było mało, to wyniki portu lotniczego są coraz słabsze.

Pierwszy kwartał 2025 r. dla portu lotniczego w Radomiu okazał się być gorszy od adekwatnego okresu sprzed roku. Lotnisko w okresie do początku stycznia do końca marca odprawiło 13445 pasażerów. To oznacza jedno. Podróżnych było mniej względem pierwszego kwartału 2024 r.