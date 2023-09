Dziura w zabezpieczeniach iOS

Niebezpieczna luka iOS została odkryta w Stanach Zjednoczonych przez Citizen Lab. Okazało się, że system Pegasus przejął kontrolę nad telefonem iPhone jednego z waszyngtońskich aktywistów. Co ważne, przejęcie było niezwykle proste. Aby system mógł zadziałać, użytkownik telefonu musiał jedynie pobrać specjalnie przygotowany plik przez iMessage.

To wystarczyło, aby system Pegasus zainfekował iPhone'a. Co ważne, ofiarami ataków mogły paść osoby korzystające ze wszystkich telefonów Apple od iPhone'a w górę - aż do wersji oprogramowania iOS 16.6. Jak podał niebezpiecznik.pl, przed ingerencją ze strony systemu Pegasus chronić ma Lockdown Mode, który każdy użytkownik telefonu Apple może włączyć. System wprowadza wtedy szereg ograniczeń, które mają chronić telefon przed niebezpiecznymi działaniami.

Apple nie takie bezpieczne?

Apple słynie z potężnych zabezpieczeń swoich systemów, choć nie zawsze jest idealnie. Dla przykładu, na początku tego roku aktualizacja oprogramowania była konieczna w przypadku użytkowników systemu macOS. Okazało się, że pewna grupa hakerów była w stanie skutecznie ominąć zastosowane zabezpieczenia.

Luka została jednak naprawiona, dzięki czemu wystarczyło pobrać stosowną łatkę w ramach aktualizacji systemu.