Marsjańskie kłamstwo Chin. Pierwszy łazik nie porusza się

Chiński łazik wyzionął ducha na Marsie

Gdy burza pyłowa ustała, a do powierzchni zaczęły dochodzić promienie słoneczne, łazik miał być wybudzony i ponownie przystąpić do realizacji zadań. Tymczasem tak się nie stało. Pierwsza próba wybudzenia miała się odbyć we wrześniu 2022 roku. Spełzła na niczym. Kolejną podjęto w grudniu. Też bez rezultatu.

Chociaż Chińska Agencja Kosmiczna oświadczyła, że łazik sprawuje się wyśmienicie, od września nie poruszył się nawet o milimetr. Potwierdzają to trzy zdjęcia wykonane przez należący do NASA pojazd Mars Reconnaissance Orbiter. Pierwsze zdjęcie pochodzi z marca 2022 roku, drugie z września 2022 roku, a trzecie z lutego 2023 roku. Na dwóch ostatnich robot znajduje się w tym samym miejscu.