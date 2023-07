Me 262 był pionierską i niewiarygodnie trudną maszyną

Ta niezwykła konstrukcja była w swoim czasie szczytem rozwoju techniki, ale jednakowo miała masę problemów. Głównie dotyczyły samych silników turboodrzutowych, Junkers Jumo 004. Pozwalały Me 262 osiągnąć prędkość aż 870 km\h, co na tamte czasy było prędkością kosmiczną. Same silniki odrzutowe zapewniały także bardzo dobre wznoszenie, co pozwalało łatwiej znaleźć się nad wrogimi samolotami, zdobywając przewagę.

Niemniej Jumo 004 były bardzo delikatne i wymagały ogromnej opieki zarówno mechaników, jak i pilotów. Chociażby podczas lotu Me 262 musieli delikatnie operować przepustnicą, gdyż szybkie zmiany mogły doprowadzić do pompażu sprężarki, a w skrajnych przypadkach do zapalenia silnika. Ponadto silniki Me 262 generowały mało ciągu przy niższych prędkościach, przez co myśliwiec był łatwym celem przez stosunkowo dłuższy czas po wystartowaniu.

Jeśli już jednak nabrał prędkości i wysokości, stawał się jedną z najlepszych maszyn wojny. Gdy niemieccy piloci przyzwyczaili się do Me 262, w ich rękach stanowiły duże zagrożenie dla alianckich pilotów. Niemniej nawet najlepsi piloci i myśliwce odrzutowe na nic się nie zdały, gdy Alianci mieli ogromną przewagę w powietrzu, dzięki której mogli łatwo atakować lotniska, na których stacjonowały Me 262. Stąd większość ich strat wojennych wynikały ze zniszczeń na ziemi bądź awarii.