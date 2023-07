Spis treści: 01 Ameryka kontra naziści. Strach napędzający przemysł nuklearny

02 Naziści byli blisko zbudowania bomby atomowej?

03 List, który „odpalił bombę atomową i nastała era atomu”

04 Dlaczego Niemcom nie udało się zbudować bomby atomowej?

05 Historia Oppenheimera i Projektu Manhattan

Ameryka kontra naziści. Strach napędzający przemysł nuklearny

Kiedy Europa zmagała się z niepokojami dotyczącymi widma drugiej wojny światowej, niemieckim naukowcom w 1928 roku udało się przypadkowo odkryć zjawisko rozszczepienia jądra atomowego, co dało początek nazistowskiemu projektowi nuklearnemu.

Gdy Otto Hahn i Fritz Straßmann ogłosili swoje odkrycie w artykule „Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear Reaction” (Nature, 143, 239-240) Ameryka zadrżała z przerażenia, że nazistom uda się stworzyć bombę atomową. Strach ten stał się potężną siłą napędową Projektu Manhattan, którego dyrektorem naukowym został „ojciec bomby atomowej” Robert Oppenheimer.

Naziści byli blisko zbudowania bomby atomowej?

Od momentu odkrycia rozszczepienia jądra atomowego, Niemcy, którzy już planowali inwazję na Polskę, skupili się na wysiłkach zmierzających do zbudowania bomby atomowej. Chemicy Otto Hahn i Fritz Straßmann wraz z zespołem fizyków zostali zaprzęgnięci do tajnego nazistowskiego projektu o nazwie „Uranverein”, który miał na celu wykorzystanie odkrycia rozszczepu jądra atomowego w celach militarnych.

Z początku postęp prac był powolny, zwłaszcza że w 1939 roku Niemcy rozpoczęły wojnę, co spowodowało zaciągnięcie do wojska wielu młodych ludzi, w tym naukowców. Jednak 2 sierpnia 1939 roku Albert Einstein podpisał list do prezydenta USA Franklina D. Rosevelta napisany przez Leo Szilarda w obawie, że nazistom może się udać.

Zdjęcie Albert Einstein rozmawiający z Robertem Oppenheimerem, 1947 rok. / Unknown photographer / Bridgeman Images – RDA / Forum / Agencja FORUM

List, który „odpalił bombę atomową i nastała era atomu”

Einstein i Szilard obawiając się rozwoju sytuacji w związku z niemieckim programem nuklearnym, postanowili zmotywować Amerykanów do pracy nad własną bombą. W liście naukowcy wyjaśniali, że Niemcy mają potencjał do opracowania „niezwykle potężnych bomb nowego typu”.

Szilard zasugerował, że Amerykanie powinni zacząć myśleć nad własnym projektem nuklearnym. List został wysłany do prezydenta Roosevelta w 1939 roku, natomiast Projekt Manhattan ruszył ostatecznie w 1942 roku. Strach przed tym, że nazistom uda się stworzyć niesamowicie niszczycielską broń sprawił, że Amerykanie z niesamowitą determinacją wzięli się do pracy, by w 1945 roku wykonać pierwszy w historii ludzkości test broni atomowej.