Pozostając w temacie aparatów, oberwało się również samym obiektywom. Mogą one stanowić powód lęku osób cierpiących na trypofobię. Fakt, kilka oczek wystających z tylnego panelu nie pozostawia wątpliwości. Taki problem nie wystąpi jednak w nadchodzącym OnePlus 11.

Nie z tej galaktyki

Całość to forma reklamy nadchodzącej premiery urządzenia OnePlus 11 5G. Firma znalazła zatem bardzo żyzne pole do tego, aby w zabawny sposób zwracać uwagę na przywary koreańskiego konkurenta. Ich urządzenia mają nosić nazwę Galaxy przez to, że ceny są z kosmosu. Podobnie wyśmiany został też fakt istnienia kilku wersji smartfonów.