Po październikowej konferencji z udziałem Marka Zuckerberga, podczas której szef Facebooka poinformował o zmianie nazwy firmy na Meta, nie było już wątpliwości, że koncern ma w planach dominację na rynku metaverse. Jak się jednak okazuje, najbardziej poszkodowana nie jest tu wcale jego konkurencja w tym segmencie, ale pewna lokalna firma zajmująca się artystycznymi instalacjami opartymi o VR, AR i inne nowe technologie, która od 2010 roku używa swojej nazwy META (lub Meta.is).



Jak dowiadujemy się z oświadczenia przedsiębiorstwa, decyzja o zmianie nazwy przez Facebooka negatywnie wpłynęła na ich biznes i pozycję marki budowaną od lat, bo nawet jeśli zdecydowaliby się kontynuować działalność pod starą nazwą, to mocno cierpią z powodu "toksyczności nierozerwalnie związanej z Facebookiem". Próby polubownego sprawy trwające od 8 miesięcy zakończyły się niepowodzeniem, więc mniejsza z firm zapowiada pozew sądowy.



28 października 2021 r. Facebook przejął nasz znak i nazwę META, w budowanie których wkładaliśmy krew, pot i łzy przez ponad dwanaście lat. Dzisiaj, po ośmiu miesiącach bezskutecznych prób negocjowania z Facebookiem w dobrej wierze, nie mieliśmy innego wyjścia, jak wnieść przeciwko nim pozew czytamy w oświadczeniu mniejszej z firm.

Reklama

Przedsiębiorstwo zajmujące się instalacjami z wykorzystaniem VR i AR wskazuje w nim głównie na liczne skandale wokół Marka Zuckerberga i Facebooka, które uniemożliwiają dzielenie nazwy. Jego zdaniem nie są w stanie dostarczać swoich cenionych rozwiązań pod taką właśnie nazwą, bo konsumenci odruchowo łączą Meta z Facebookiem, a ten nie cieszy się niestety zaufaniem użytkowników.

Jak do sprawy podejdą sędziowie? Trudno powiedzieć, szczególnie że od czasu zmiany nazwy Meta Marka Zuckerberga zastrzegło już wiele nazw towarowych dotyczących różnych sektorów swojej działalności, w tym komunikatorów, mediów społecznościowych czy usług finansowych.



Co więcej, META od instalacji AR i VR nie jest jedyną firmą, która nosi taką nazwę, bo poza branżą technologiczną korzysta z niej wiele przedsiębiorstw. np. takie produkujące drinki alkoholowe czy protezy, tyle że obszar działalności żadnej z nich nie pokrywa się z Meta tak jak ten META. Przypominamy też, że to nie pierwszy pozew tego typu, bo na początku listopada prawa do nazwy Meta zgłosił sklep zajmujący się składaniem komputerów, który skłonny był się z nią jednak rozstać za 20 mln USD.