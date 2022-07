Jak czytamy na stronie Microsoftu, firma pracuje nad stworzeniem świeżej odsłony popularnego programu do obsługi poczty elektronicznej. Outlook Lite ma być lepszy, bardziej użyteczny i szerzej dostępny. Poza tym ma skupiać w sobie wszystkie najważniejsze funkcje Outlooka. Apka będzie dedykowana budżetowym telefonom oraz tabletom. Co ciekawe, nowa wersja jest, póki co przeznaczona jedynie na urządzenia z Androidem. Ma mieć też mniejszy rozmiar, co jest dodatkowym plusem.

Rozwiązanie problemu z wątpliwym działaniem

Outlook Lite ma odznaczać się lepszą optymalizacją, wydajnością oraz szybkością działania. Dzięki temu rozwiążą się problemy z używaniem rozbudowanej, zaawansowanej aplikacji na urządzeniach, które nie mają takiej możliwości lub na jakich korzystanie z takowych wiązało się z podniesionym ciśnieniem i nerwami ze względu na brak mocnych podzespołów.

Lekko okrojone funkcje

Bardzo możliwe, że nie wszystkie możliwości apki zostaną przeniesione do wersji Lite. Mówi się, że Outlook Lite może pozwalać na stworzenie konta jednego typu, ale to nie powinno być kłopotliwe dla użytkowników, który chcą w prosty sposób korzystać z poczty na urządzeniu mobilnym. Co więcej, może się też delikatnie zmienić wygląd Outlooka.

To nie pierwsza taka aplikacja

Już kilka innych apek doczekało się w przeszłości wersji Lite. Są to np. Facebook, Messenger, Google czy Spotify. Również w ich przypadku odjęto niektóre funkcje, aby polepszyć ogólne działanie narzędzia. To podziałało na niekorzyść Spotify, ponieważ zlikwidowano możliwość pobierania plików audio na urządzenia, co jest dość istotną opcją, zwłaszcza jeśli posiadamy konto Premium.

Na pewno da się jednak stworzyć lżejszą, bardziej zoptymalizowaną, dobrze działającą wersję potężnych aplikacji, a jest to o tyle ważne, że mimo wszystko kluczowa jest w nich... możliwość zadowalającego używania. To szczególnie znaczące na tańszych, nieco słabszych urządzeniach, które cieszą się sporym zainteresowaniem, a mogą sobie nie radzić z bardziej wymagającymi programami.

Publikacja nowej wersji aplikacji jest przewidziana na koniec lipca 2022 roku. Nie ma jednak informacji na temat ewentualnej wersji na urządzenia z iOS-em.