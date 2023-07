Microsoft zrobił kontroler, który pachnie jak pizza... Czekajcie, co?

Kolejny sprzęt dołącza do kategorii dziwnych, aczkolwiek ciekawych technologii. Co tym razem wymyślono? Chociaż może to zabrzmieć bardzo egzotycznie (i trochę takie jest), możecie dostać pachnące pizzą kontrolery do gier. Wszystko za sprawą premiery nowego filmu o Wojowniczych Żółwiach Ninja.

Zdjęcie Może na półce brakuje Ci kontrolera pachnącego jak pizza? / Xbox / Informacja prasowa