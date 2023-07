Koszulka z wbudowaną technologią haptyczną to może nie być najlepszy prezent z okazji urodzin czy pod choinkę. Dlaczego? Odzież ta ma sprawić, że dzięki wibracjom, grając w grę, będziemy mogli odczuć niemal to samo, co nasz bohater. Gadżet firmy OWO stworzony we współpracy z Ubisoftem skierowany jest do fanów serii popularnych gier, którzy od dłuższego czasu mogą oczekiwać premiery jej najnowszej odsłony, czyli "Assassin’s Creed: Mirage".

Jeżeli nie kojarzycie tych produkcji, wyjaśnię, iż jest to tytuł wręcz przepełniony niebezpiecznymi momentami. Regularnie możemy tam spaść z wysokości (bardzo łatwo wspinamy się po budynkach) czy zmierzyć się w walce z przeciwnikami (których jest mnóstwo).

Reklama

Odczujesz każdy skok i ranę. Niepowtarzalne wrażenia z gry zapewni wyjątkowa koszulka

Koszulka wyposażona w technologię haptyczną ma zwiększyć immersję podczas grania — znaczy to mniej więcej tyle, że zależnie od tego, co będzie się działo na ekranie, odzież będzie charakterystycznie wibrowała.

Siła reakcji odzieży ma być uzależniona od tego, co i jak się akurat wydarzy — np. gdy dostaniemy w twarz albo zostaniemy zranieni bronią i jak mocno. Podobnie będzie w kwestii przemieszczania się — odczujemy każdy upadek czy skok (a tych też jest tam sporo), ale i wiatr czy stres. Świetna sprawa, w końcu kto by nie chciał poczuć, gdy nasza postać zostanie dźgnięta sztyletem?

Koszulkę o dość ciekawym wyglądzie wzorowanym na nowej odsłonie serii gier będziemy mogli kupić wraz z cyfrową wersją gry, żelowymi wkładkami, kablem do ładowania oraz saszetką do przechowywania.