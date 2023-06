17-latek kupił mamie dom dzięki Minecraftowi

Minecraft jest to komputerowa gra survivalova stworzona w 2009 roku, zrzeszająca graczy z całego świata. W otwartym świecie gry, który jest generowany losowo, możemy budować bądź niszczyć obiekty, a także atakować napotkane istoty, zbierać surowce oraz wytwarzać przedmioty. Gra pozwala nam na kreowanie naszego własnego świata i zmusza nas do walki o przetrwanie.

Charakterystyczne dla Minecrafta jest jego grafika. Cały świat zbudowany jest z sześcianów, nawet kwiaty i drzewa są kwadratowe. Od chwili powstania gry jest ona ciągle modyfikowana i rozbudowywana, co pozwala nawet najwytrwalszym graczom na ciągłe odkrywanie nowych miejsc.

Maksym jest przykładem dla wielu, że pomysł i pasja są wystarczające

Maksym wraz z dwoma kolegami postanowił zainwestować we wspomniany już duży serwer do gry w MInecrafta. Gdy tylko dostał urządzenie do swoich rąk, rozpoczął wprowadzanie modyfikacji. Dzięki nowym usprawnieniom mógł wprowadzić do gry wiele nowych funkcjonalności. Ukształtowany przez nastolatków serwer w bardzo krótkim czasie zyskał na popularności.

Tysiące graczy z całego świata zaczęło się logować do ich serwera. W ciągu dwóch lat stał się jednym z najpopularniejszych prywatnych serwerów do gry w Minecraft. To z kolei przełożyło się na rozgłos i przyciągnęło uwagę inwestorów zawodowo zajmujących się zarządzaniem płatnymi serwerami do gier.

W 2023 roku otrzymał na tyle korzystną ofertę, że sprzedał serwer. Nie wiemy dokładnie, jaką sumę otrzymał Maksym, jednak była na tyle znaczna, że był w stanie kupić dom dla swojej mamy, która uciekła z Ukrainy i nie posiadała stałego miejsca zamieszkania.

Jestem bardzo dumny, że udało mi się zamienić moją pasję w dochodowy biznes i planuję wspierać moją mamę. W wyniku wojny była zmuszona do ucieczki z domu, co pozostawiło ją bez dachu nad głową, więc zakup jej nieruchomości zrekompensuje wszystkie godziny spędzone nad tym projektem.

Sam Maksym pozostaje bardzo skromny mimo odniesionego sukcesu i podkreśla, że wiele zawdzięcza przyjaciołom i rodzinie. Biorąc pod uwagę, tak duży sukces w tak młodym wieku, możemy być prawie pewni, że usłyszymy o kolejnych przedsięwzięciach młodego biznesmena.

Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że rozwinie się to w realną okazję biznesową, ale dzięki wskazówkom mojego brata, który pracuje w branży technologicznej, oraz szkoły postanowiłem zbadać możliwości przekształcenia tego w coś większego.