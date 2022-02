16-latek skazany na pięć lat za chęć wysadzenia budynku w Minecrafcie

Mateusz Zajega Bezpieczeństwo

Nastolatek pochodzący z Rosji został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za rzekomą próbę wysadzenie budynku Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Sęk w tym, że cały zamach miał mieć miejsce w Minecrafcie, czyli dobrze znanej grze komputerowej. Nie powstrzymało to jednak sądu, by zarzucić małoletniemu zarzut szkolenia do działań terrorystycznych.

Zdjęcie Terroryzm w Minecrafcie / Pixabay.com