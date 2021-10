Ostatni lot pasażerski Concorde'a odbył się 24 października 2003 r., a ostatnio lot tej maszyny w ogóle nastąpił w listopadzie tego samego roku, kiedy przeleciał on z nowojorskiego lotniska JFK na Boeing Field w Seattle, gdzie jest częścią stałej kolekcji w Muzeum Lotnictwa. Z końcem 2003 r. Concorde oficjalnie został wycofany ze służby. W ciągu 27 lat lotów rejsowych stał się ikoną lotnictwa i maszyną podziwianą przez tłumy.

27 lat lotów naddźwiękowych

Pierwszy lot Concorde odbył się 2 marca 1969 r., ale minęło siedem kolejnych lat, zanim maszyna trafiła do służby. Ostatecznie doszło do tego 21 stycznia 1976 r., a łącznie 20 samolotów były wykorzystywanych przez linie Air France i British Airways.



Concorde był najbardziej znany ze swojej obecności na trasach transatlantyckich z Londynu i Paryża do Nowego Jorku i Waszyngtonu. Uruchomiono je w 1977 r. i szybko skróciły dystans między miastami do zaledwie 3 godzin. Najszybszy przelot Concorde z pasażerami na pokładzie na trasie Nowy Jork-Londyn odbył się w 1996 r. i trwał 2 godziny, 52 minuty i 59 sekund. To liczby nieosiągalne dla współczesnych samolotów pasażerskich.



Zdjęcie Concorde / AFP

Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Concorde był imponującą maszyną i urzeczywistniał marzenia o lotach naddźwiękowych, a kombinacja niekorzystnych czynników zmusiła przewoźników do odsunięcia go od służby na początku XXI wieku. Kluczowa była katastrofa lotu Air France 4590 25 lipca 2000 r., która wpłynęła negatywnie na wizerunek Concorde'a. W wypadku zginęło 100 pasażerów, dziewięciu członków załogi i czterech cywilów na ziemi. Nieco ponad rok później, ataki z 11 września 2001 r. spowodowały spowolnienie w całej branży lotniczej.



Flota Concorde'ów miała już swoje lata, a Airbus nie oferował żadnego wsparcia technicznego dla istniejących maszyn. Ich konserwacja była nieopłacalna. Skłoniło to Air France i British Airways do decyzji o wycofaniu samolotu ze służby.



Kiedy będzie gotowy następca?

Samoloty naddźwiękowe powrócą na niebo - to tylko kwestia czasu. W ubiegłym roku linie lotnicze United zamówiły 15 maszyn Overture wyprodukowanych przez firmę Boom Supersonic. Będzie mógł zabrać na pokład 45-55 pasażerów, choć nie wiadomo, kiedy dokładnie to się wydarzy. Eksperci przewidują, że dojdzie do tego nie wcześniej niż w 2030 r. Nad następcą Concorde'a pracuje także NASA.