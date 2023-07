Tymczasowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel

To nie koniec dobrych wieści. Kolejna informacja dotyczy kierowców, którzy już od sierpnia będą mogli skorzystać ze sporego udogodnienia. Chodzi o tymczasowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel. Świeżo upieczeni kierowcy będą mogli pobrać na swój telefon odpowiedni certyfikat. Ten pozwoli im na kierowanie pojazdem krótko po zdaniu państwowego egzaminu na prawo jazdy - jeszcze w trakcie oczekiwania na fizyczny egzemplarz dokumentu. Takie prawo jazdy w aplikacji będzie ważne przez 30 dni.

Obecnie trwają przygotowania do wdrożenia tej nowej funkcjonalności. O ile prawnie będzie to możliwe już 14 lipca, tak faktycznie tymczasowe prawo jazdy w mObywatel będzie mogło być aktywne dopiero za jakiś czas. Najpóźniej nastąpi to do 17 września 2023 roku. Są jeszcze inne nowości dla kierowców. Mowa np. o specjalnych powiadomieniach push dotyczących zbliżającego się końca ważności badań technicznych pojazdu czy polisy OC. Dzięki temu kierowcy będą pamiętać o nadchodzących terminach. To istotne, bo kary za zwłokę będą większe - wszystko przez rosnącą pensję minimalną.

Zdjęcie mObywatel 2.0 to wiele nowości. / materiały prasowe

Jak pobrać i zaktualizować aplikację mObywatel?

Pobranie aplikacji mObywatel na telefon jest bardzo proste. Wygląda tak samo, jak w przypadku każdej innej aplikacji. Należy znaleźć ją w sklepie Google Play lub App Store i pobrać na swoje urządzenie. Aplikacja mObywatel jest dostępna na urządzenia z Androidem i iOS. Po pobraniu np. 14 lipca od razu będziemy mieć dostęp do jej najnowszej wersji, uzbrojonej we wszystkie opisywane wcześniej funkcjonalności.