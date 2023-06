Tanio nie jest - a może być bardzo drogo

Pora zahamować entuzjazm, bo przechodzimy do kwestii cenowej. Najbardziej podstawowa wersja Macbooka Air 15 kosztuje w oficjalnej sprzedaży 7299 zł. Nie jest to najbardziej przystępny cenowo sprzęt, z drugiej strony oferuje on wystarczającą moc do szeregu trudnych i profesjonalnych zadań. Do przeglądania internetu? Za drogo. Co innego, gdy chcemy przy jego pomocy zarabiać. Mowa jednak o opcji z dyskiem 256 GB i 8GB RAM. W 2023 roku to zakrawa na żart.

Dostępna jest również mocniejsza konfiguracja. Za wersję z większym dyskiem (512GB) przyjdzie nam zapłacić łącznie 8499 zł. To jednak nie koniec rozpustnej karuzeli. Ta nabiera rozpędu w momencie dorzucania kolejnych opcji. Jeżeli chcemy 24GB RAM, dysk SSD 2 terabajty i szybszą ładowarkę (70W), to zestaw kosztować będzie niespełna 15 tysięcy złotych. Cóż, to świetny komputer - nikt nie mówił, że będzie tani.