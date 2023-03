Nadajniki i mapa zasięgu DVB-T2. Jak ustawić antenę telewizji naziemnej?

Spis treści: 01 Mapa nadajników telewizji naziemnej DVB-T2 w Polsce. Jaki kanał?

02 Jak ustawić antenę naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2?

03 Kanały DVB-T2. Lista programów w telewizji naziemnej

Od połowy 2022 roku w Polsce można za darmo oglądać ponad 30 programów w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Właśnie wtedy nastąpiła zmiana standardu z DVB-T na DVB-T2.



DVB-T2 to druga generacja standardu naziemnej telewizji cyfrowej, która pozwala oszczędzić nawet 50 procent pasma względem DVB-T.

Po zmianach telewidzowie mają lepszą jakość dźwięku i obrazu (nawet 4K), a nadawcy mogą też przesyłać dodatkowe usługi wykorzystując tzw. telewizję hybrydową Hbb TV (dodatkowe kanały czy usługi VOD, jak Polsat Go).

Reklama

Mapa nadajników telewizji naziemnej DVB-T2 w Polsce. Jaki kanał?

W Polsce za nadawanie programów w ramach największych multipleksów telewizji naziemnej odpowiada firma Emitel.



Nadajniki rozmieszczone są we wszystkich regionach kraju, a każdy multipleks ma inne parametry (lokalizacja, kanał, moc, polaryzacja). Nie sposób zapamiętać tych danych, dlatego Emitel przygotował stronę internetową oraz aplikację EmiMaps na smartfony.

Oprócz parametrów technicznych dowiemy się też m.in. w jakiej odległości od nadajnika DVB-T2 znajduje się nasz dom.

Zdjęcie Mapa zasięgu telewizji naziemnej w Polsce. Lista nadajników DVB-T2 / materiał zewnętrzny

Oba rozwiązania to doskonałe narzędzia do ustawiania anteny telewizji naziemnej. Przy czym apka i smartfon będą tutaj bardziej pomocne. Wystarczy udostępnić swoją lokalizację a smartfon, korzystając z kompasu i GPS, sam skieruje nas w kierunku nadajnika DVB-T2.

W obu rozwiązaniach po najechaniu na symbol nadajnika w naszym regionie widzimy też orientacyjny zasięg multipleksu telewizji naziemnej.

Jak ustawić antenę naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2?

Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej jest niezbędny odpowiedni dekoder albo telewizor ze standardem DVB-T2/HEVC. Ale to nie koniec. Do urządzenia musimy podłączyć antenę. Tylko jaką wybrać?



Tutaj także z pomocą przychodzi strona albo aplikacja Emitela. Jeśli znajdujemy się blisko nadajnika naziemnej telewizji cyfrowej, dowiemy się, że powinna nam wystarczyć antena o niewielkim zysku (nawet antena panelowa).

Gdy odległość od nadajnika jest większa - możemy się dowiedzieć, że do odbioru potrzebna będzie antena kierunkowa o dużym zysku. Jesteśmy też informowani, czy do anteny powinniśmy zastosować wzmacniacz.

Zdjęcie Mapa i aplikacja EmiMaps pomoże w ustawieniu anteny DVB-T2 / materiał zewnętrzny

Kanały DVB-T2. Lista programów w telewizji naziemnej

Programy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce za darmo są dostępne z pięciu ogólnopolskich multipleksów.

Multipleks 1: Eska, TTV, Polo, Antena, TV Trwam, Stopklatka, Fokus, TVP ABC





Eska, TTV, Polo, Antena, TV Trwam, Stopklatka, Fokus, TVP ABC Multipleks 2: Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, PULS 2, TV6





Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, PULS 2, TV6 Multipleks 3 (do końca 2023 roku w DVB-T): TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVP 3, TVP Sport, TVP Historia oraz kanały HBB: TVP ABC 2, TVP Historia 2, TVP Kultura 2.





TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVP 3, TVP Sport, TVP Historia oraz kanały HBB: TVP ABC 2, TVP Historia 2, TVP Kultura 2. Multipleks 6: TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Alfa, TV Belsat, TVP World (czasowo wyłączony)





TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Alfa, TV Belsat, TVP World (czasowo wyłączony) Multipleks 8: Metro, Zoom TV, Nowa TV, Telewizja WP.

W niektórych regionach Polski dostępne są także multipleksy lokalne. PolsatBox oferuje z kolei płatną ofertę programów w ramach multipleksu 4, w którym są programy: Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Polsat News, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, TVN 24, TVN Style, TVN Turbo.