Unicode Consortium, czyli organizacja non-profit, która zrzesza firmy komputerowe, producentów oprogramowania i instytucje naukowe w celu utrzymania i rozwijania standardu znaków Unicode, po raz kolejny przygotowała zestawienie najpopularniejszych emotek mijającego roku.



Z jakich symboli najchętniej korzystaliśmy w 2021 roku? Niewiele zmieniło się tu względem 2019 roku (w ubiegłym organizacja nie zdecydowała się na opublikowanie zestawienia), bo w pierwszej dziesiątce są tylko niewielkie przetasowania i na czele ponownie mamy Tears of Joy.



To właśnie on odpowiada za 5% wszystkich użyć emotek w mijającym roku, pomimo że Pokolenie Z (użytkownicy urodzeni w latach 1995-2010) uparcie odmawia jego używania, a do tego był najczęściej używaną emotką na Twitterze w ubiegłym roku.



Unicode Consortium twierdzi, że tylko jedna emotka ma w ogóle szansę zbliżyć się do popularności Łez Radości i jest to Czerwone Serce, a później mamy podobno głęboką przepaść. Cała pierwsza dziesiątka, w której zdecydowanie dominują pozytywne emocje, wygląda zaś następująco:



Zdjęcie Znacie kogoś, kto z nich nie korzysta? Emotki to nieodłączna część komunikacji / 123RF/PICSEL

Jeśli zaś chodzi o emoji w popularnych kategoriach, to emocje wygrywa oczywiście zwycięzca całego zestawienia, czyli Tears of Joy, pośród części ciała najczęściej wybieramy napięty biceps , pośród ubrań koronę, w transporcie rządzi rakieta, a motyl wygrywa kategorię zwierzęcą. Dla kontrastu najmniej popularną kategorią emotek są flagi, a szczególnie flagi państwowe, co jest o tyle ciekawe, że w tym roku mieliśmy przecież Igrzyska Olimpijskie w Tokio czy Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.



Nie jesteśmy też podobno zbyt kreatywni w zakresie używania emotek, bo 100 najpopularniejszych odpowiada za 82% użycia tych symboli w ogóle, a do dyspozycji mamy ich przecież ponad 3600. Najważniejsze jednak, że nie pomimo niesprzyjających warunków internauci zachowują pogodę ducha i większość emotek z pierwszej dziesiątki wyraża pozytywne emocje, a symbol wirusa ledwo łapie się na pierwszą 500.