Aplikacja Air Alert uratuje życie

Ministerstwo Cyfryzacji, które jest producentem aplikacji zapewnia, że oprogramowanie nie zbiera danych osobistych, ani geolokalizacyjnych. Jej działanie polega na wysyłaniu bardzo głośnych sygnałów o zagrożeniu związanym z atakami powietrznymi, chemicznymi i wszelkimi innymi alarmami obrony cywilnej.

Aplikacja będzie wydawała dźwięki nawet jeżeli telefon działał w trybie cichym. Produkt nie wymaga żadnej rejestracji, tylko konieczne jest wskazanie regionu w którym przebywamy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zminimalizowano ryzyko ataku hakerskiego, w wyniku, którego można byłoby namierzyć cywilów i ich bombardować.

Reklama

Naloty na ukraińskie miasta stał się czymś powszechnym. Praktycznie codziennie dochodzi do nalotów samolotów oraz wystrzeliwane są pociski, które trafiają w budynki mieszkalne. Do tej pory na Ukrainie miało zginąć ponad 2000 cywilów, w tym wiele dzieci kobiet.

Niestety na przedmieściach dużych miast, w małych miasteczkach i wsiach nie słychać alarmów ochrony powietrznej i aplikacja może to zmienić. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj praktycznie każdy ma smartfona, oprogramowanie to może pomóc cywilom w szybkiej ewakuacji i znalezieniu schronienia.

Air-Alert otrzymuje sygnał bezpośrednio od ukraińskiej administracji. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że aplikacja została zbudowana w jeden dzień i dlatego też mogą pojawić się problemy. Jej rozwój cały czas jednak trwa.

Musk rusza na pomoc Ukrainie

To nie jedyne nowe rozwiązanie technologiczne, które ma pomóc Ukraińcom. W poniedziałek terminale umożliwiające połączenie z internetem przez satelity Starlink dostarczył Elon Musk. Co ciekawe stało się to po tym, jak jeden z ukraińskich ministrów poprosił go o to na Twitterze. Dzięki temu Ukraińcy nie stracą łączności ze światem i będą mogli dokumentować zbrodnie wojenne rosyjskiego wojska.