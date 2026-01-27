W 2026 r. Stany Zjednoczone obchodzą swoje 250-lecie. Kulminacja przypadnie 4 lipca, czyli dnia upamiętniającego Deklarację Niepodległości z 1776 r. Z tej okazji szykowane są różne atrakcje. Jedną z nich jest największy parowóz świata, który uda się w historyczną trasę.

Big Boy 4014 to największy działający parowóz świata

Lokomotywa parowa Big Boy 4014 to obecnie największy parowóz świata wśród maszyn, które są operacyjne. Pojazd Union Pacific jest jedynym działającym Big Boyem z 25, które zbudowano podczas II wojny światowej.

Parowozy zbudowano do transportu ciężkiego sprzętu przez góry Wasatch na Zachodnie Wybrzeże. Big Boy 4014 co jakiś czas podróżuje po zachodnich Stanach Zjednoczonych, ale nigdy nie dojechał dalej na wschód niż do Chicago. Ostatni raz lokomotywa była na Wschodnim Wybrzeżu w 1941 r., kiedy to opuściła fabrykę w Schenectady.

Z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych największa lokomotywa parowa świata pojedzie w podróż z jednego wybrzeża do drugiego. Dokładna trasa nie jest na razie znana, bo znajduje się na etapie planowania. Pomysł jest jednak taki, aby zaprezentować ją w jak największej liczbie miejscowości. Pojazd ruszy w trasę prawdopodobnie pod koniec marca.

Lokomotywa parowa Big Boy 4014 jest naprawdę wielka

Największy parowóz świata jest naprawdę wielki. Big Boy 41 ma 41 metrów długości, 4,6 metra wysokości i 3,3 metra szerokości. Przy pełnym załadunku paliwem i wodą waży aż 600 ton. Potężna lokomotywa została zaprojektowana w taki sposób, aby była w stanie pokonywać nawet duże wzniesienia.

Lokomotywy Big Boy zostały zbudowane przez American Locomotive Company w Schenectady w 1941 r. i stacjonowały w Green River w stanie Wyoming. Ostatnie sztuki wycofano z eksploatacji w 1962 r. Model nr 4014 przejechał łącznie ponad 500 tys. mil i został przejęty przez Union Pacific w 2013 r. Parowóz następnie odrestaurowano w Cheyenne i przywrócono do służby w 2019 r. z okazji 150-lecia linii Transcontinental Railroad.

Planowanie tegorocznej trasy Big Boy 4014 nie jest proste. Parowóz jest wielki i inżynierowie muszą przeprowadzić odpowiednie pomiary, które zapewnią bezpieczny przejazd w trudniejszych miejscach, jak na przykład tunelach kolejowych.

