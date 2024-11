Spis treści: 01 Biura projektowe sięgają po drewno

02 Najwyższe na świecie wieżowce z drewna

03 140 metrów. Rekordowo wysoki drewniany wieżowiec mieszkalny

04 Gdzie stanie najwyższy na świecie wieżowiec mieszkalny z drewna?

Biura projektowe sięgają po drewno

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby nowoczesnych budowli wznoszonych z drewna. Materiał ten, który wielu osobom kojarzy się z tradycyjnym budownictwem, dziś przeżywa prawdziwy renesans jako ekologiczna i zrównoważona alternatywa w nowoczesnej architekturze.

Coraz więcej pracowni projektowych podejmuje wyzwanie, by tworzyć konstrukcje z drewna - w tym roku pozwolenie na budowę otrzymał na przykład pierwszy drewniany biurowiec w Warszawie. Sporo projektantów ma też ambicje, by tworzyć drewniane budynki bijące różnorodne rekordy - od największych i najwyższych wieżowców, po najbardziej innowacyjne i przyjazne środowisku budowle.

Najwyższe na świecie wieżowce z drewna

Jeśli chodzi o najwyższy na świecie wieżowiec z drewna, który nie ma przeznaczenia stricte mieszkalnego, to kilka miesięcy temu zapowiedziano projekt biura architektonicznego MGA. Wieżowiec wchodzący w skład większego kompleksu biurowo-handlowego, hotelowego i mieszkalnego, zostanie zbudowany w Stanach Zjednoczonych w Milwaukee. Obiekt ma mieć ok. 182 metrów i 55 pięter.

Zobacz: 55 pięter. To będzie najwyższy na świecie drewniany wieżowiec

Wielu architektów i planistów zaznacza przy tym, że rosnąca popularność drewnianych obiektów jest odpowiedzią na zmiany klimatyczne i potrzebę zrównoważonego rozwoju, a także dowodem na to, że drewno jako materiał konstrukcyjny ma przed sobą świetlaną przyszłość. Do tej grupy zaliczają się m.in. specjaliści z agencji Mei i Nice Developers z Holandii, którzy ogłosili niedawno, że trwają prace nad budynkiem o nazwie Nice Tower. Prototyp już jest, a jeśli obiekt zostanie wybudowany, zyska miano najwyższego na świecie wieżowca z drewna o przeznaczeniu mieszkalnym.

Zdjęcie Najwyższy mieszkalny wieżowiec w całości z drewna został zaprojektowany przez specjalistów z Europy. / FransParthesius/mei-arch.eu / materiał zewnętrzny

140 metrów. Rekordowo wysoki drewniany wieżowiec mieszkalny

Projektowany przez Mei budynek ma wyróżniać się nie tylko tym, że będzie to najwyższy na świecie drewniany wieżowiec mieszkalny (140 metrów), ale i przykład budownictwa o zamkniętym obiegu. Cyrkularny wieżowiec biura Mei to wzór architektury biofilnej, która zakłada tworzenie budynków z wykorzystaniem rozwiązań przyjaznych naturze. Zdaniem projektantów, ma być on przykładem tego, "jak architektura może przyczynić się do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych".

- Świat stoi przed poważnymi wyzwaniami: walka z globalnym ociepleniem i redukcja emisji CO2 są krytycznie ważne. Beton i stal nadal dominują w sektorze budowlanym i znacząco przyczyniają się do negatywnych zmian klimatu. Tymczasem kryzys mieszkaniowy nadal narasta, a bioróżnorodność w miastach spada. Mei, wraz z Nice Developers, jest zaangażowana w napędzanie pozytywnych zmian w tych obszarach - przekazali specjaliści z Mei.

Zdjęcie "Dzięki projektowi uwzględniającemu naturę, Nice Tower przyczynia się do wzmocnienia bioróżnorodności miasta" - twierdzą autorzy projektu z Nice Developers i Mei. / nicedevelopers.nl / materiał zewnętrzny

Gdzie stanie najwyższy na świecie wieżowiec mieszkalny z drewna?

Architekci i planiści z Mei zaznaczają, że zgodny z założeniami gospodarki cyrkularnej Nice Tower jest "zaprojektowany w całości z drewna", przyjazny środowisku, a także przemyślany tak, aby w razie potrzeby całość można było swobodnie rozmontować i wykorzystać ponownie, np. z łatwością poddając recyklingowi.

- W porównaniu do tradycyjnych wież betonowych, które emitują średnio 450 kg CO2 na m², Nice Tower może zmniejszyć emisję do 139 kg CO2 na m². Oznacza to, że przy takim samym śladzie CO2 można zbudować trzy wieże Nice Towers oparte na biotechnologii zamiast jednej konwencjonalnej wieży betonowej. Dzięki temu ograniczonemu śladowi CO2 Nice Tower spełnia wymagania "Paryskiego porozumienia klimatycznego" - podkreślają zaangażowani w projekt specjaliści.

Gdzie stanie 140-metrowy Nice Tower? Zarówno Mei jak i Nice Developers mają siedziby w Holandii, w Rotterdamie. W mieście tym stoi też już inny innowacyjny projekt biura, 50-metrowa cyrkularna drewniana wieża mieszkalna SAWA. Możliwe więc, że również Nice Tower zostanie wybudowany w Rotterdamie. Sprawa nie została jeszcze przesądzona - można jednak przypuszczać, że gdy Nice Tower zostanie wybudowany, to Europa zyska kolejny architektoniczny wyróżnik. "Czy gmina Rotterdam będzie naciskać na zbudowanie pierwszej wieży Nice, czy też inne miasta przejmą inicjatywę? Czas pokaże", skwitowali projektanci.

***

