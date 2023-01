Narodowe Muzeum Historii Amerykańskiej odzyska wszystkie nagrania głosu Alexandra Grahama Bella

Pracownicy Narodowego Muzeum Historii Amerykańskiej wraz z innymi amerykańskimi instytucjami chcą odtworzyć wszystkie nagrania głosu Alexandra Grahama Bella. Choć pierwsze udało się odzyskać kilka lat temu, dzięki czemu można było już usłyszeć głos wynalazcy, to większość nagrań do niedawna zalegała przykryta grubą warstwą kurzu.

Odzyskane będą wszystkie nagrania Bella i jego współpracowników

W ciągu ostatnich kilku lat naukowcom udało się odzyskać głoś z zaledwie około 20 nagrań w Laboratorium Volty, w tym unikalne nagranie głosu Bella. Podczas kolejnych prac, odzyskane mają być pozostałe nagrania.

Jesteśmy podekscytowani, że dzięki tej współpracy w końcu udostępnimy do odsłuchu około 300 nagrań, które od ponad wieku gromadzą kurz w kolekcji naszego muzeum. Elizabeth MacMillan, Anthea M. Hartig, DNarodowe Muzeum Historii Amerykańskiej

Proces wykorzystuje metodę optyczną opracowaną po raz pierwszy w 2002 roku. Przez kolejne 15 lat technika ta była rozwijana we współpracy z Biblioteką Kongresu i innymi organizacjami. Przy jej użyciu stworzona zostaje mapa dysku lub cylindra o wysokiej rozdzielczości. Podczas skanowania cyfrowo usuwane są wszelkie zadrapania, które mogłyby być przeszkodą w odzyskaniu dźwięki. Następnie określa się ruch cyfrowej igły w wirtualnych rowkach, co pozwala na odtworzenie zawartości audio i zapisanie jej jako standardowego pliku dźwiękowego.

Alexander Graham Bell - logopeda i nauczyciel, który wynalazł telefon

Szkocki naukowiec urodził się w Edynburgu w 1847 roku. Z zawodu był logopedą oraz nauczycielem muzyki. Choć najbardziej znany jest z wynalezienia telefonu, to w swoim życiu skonstruował jeszcze wiele innych wynalazków telekomunikacyjnych. Już jako dwunastolatek opracował język migowy, by porozumiewać się z matką, która borykała się z postępującą głuchotą. Jego ojciec Alexander Melville Bella opracował system symboli fonetycznych w celu przedstawienia pozycji narządów mowy w artykułowaniu dźwięków, a Bell często uczestniczył wraz z nim w pokazach, gdzie demonstrował praktyczne użycie systemu nazwanego Visible Speech.

Wynalezienia telefonu dokonał przypadkiem podczas prac nad wzmocnieniem głosu dla niedosłyszących. Pierwsze urządzenie było w rzeczywistości połączeniem głośnika i mikrofonu, które na etapie dalszych prac należało zmniejszyć, by niedosłyszący mogli go nosić przy sobie. Dwa takie połączone urządzenia okazały się doskonałym narzędziem do przekazywania dźwięku na odległość. 7 marca 1876 roku uzyskał patent na swój wynalazek. Wkrótce potem przeszedł do historii, wykonując swój pierwszy telefon do swojego asystenta laboratoryjnego, mówiąc słynne: - - Panie Watson, proszę tu przyjść, chcę się z panem zobaczyć.

