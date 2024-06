W miarę rozwoju nauki poszukiwanie życia poza Ziemią staje się coraz bardziej zaawansowane. W zasadzie nie mówi się o odnalezieniu dziwnych zielonych ludzików z wystającymi czułkami i latającymi spodkami, ale niezwykle poważnie traktuje się potencjalną obecność różnych mikroorganizmów nawet na tak bliskich nam obiektach jak Mars. Tym bardziej że różne formy terenu sugerują, iż niegdyś planetę tę pokrywała woda w stanie płynnym.

Szukając dowodów życia w kosmosie, naukowcy zwracają swoją uwagę na metan, który jest uznawany za produkt uboczny rozkładu materii organicznej. Jego obecność w atmosferze planety jest traktowana jako pierwszy dowód życia. Problem w tym, że jego detekcja nie jest łatwa, ponieważ występuje w śladowych ilościach, jak przekazał płk dr hab. inż. Jacek Wojtas, prof. WAT, z Instytutu Optoelektroniki WAT w komunikacie opublikowanym na stronie uczelni.

Aby umożliwić wykrycie nawet śladowych ilości gazów w atmosferze innych planet, inżynierowie opracowali laserowy czujnik metanu bazujący na absorpcji promieniowania optycznego w zakresie długofalowej podczerwieni. Wyniki pierwszej demonstracji wykrywania niewielkich ilości metanu zostały opisane w czasopiśmie "Measurement".

Zdjęcie Niezwykle precyzyjne urządzenie wykryje śladowe ilości metanu / WAT / materiały prasowe

Dłuższe fale skuteczniej przenikają przez warstwy zasłaniające takie jak aerozole i pyły co może być istotną zaletą w badaniach atmosfery różnych planet, na przykład Marsa. Mówi płk dr hab. inż. Jacek Wojtas

Naukowiec podkreśla, że czujniki, które do tego służą, powinny być zatem niezwykle precyzyjne. Wymagania te spełniają metody optyczne, które wykorzystują zjawisko absorpcji promieniowania laserowego do pomiaru śladowych stężeń gazów. Zapewniają one bardzo szybkie pomiary, duże zakresy dynamiczne i wysoką selektywność. Co więcej, dzięki różnicowym procedurom pomiarowym, nie są wymagane okresowe kalibracje i wymiana zużytych części. Dzięki najnowszym osiągnięciom w technologiach optoelektronicznych czujniki optyczne mogą być kompaktowe i energooszczędne.

Zdjęcie Laserowy czujnik opracowany na WAT / WAT / materiały prasowe

Czujnik laserowy można wykorzystać nie tylko do badania kosmosu

Ma także bardziej przyziemne zastosowania. Może znaleźć zastosowanie również w monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska, lokalizowania wycieków z rurociągów przesyłowych, a nawet w medycynie.

- Badania nad wykrywaniem substancji za pomocą różnych technik laserowej spektroskopii absorpcyjnej są moim głównym obszarem działalności naukowej. Natomiast metan jest bardzo ważną substancją, ponieważ jest to składnik gazu ziemnego wykorzystywanego jako źródło paliwa do wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania, drugi po CO2 najczęściej występujący gaz cieplarniany odpowiadający za ponad jedną trzecią dzisiejszego antropogenicznego ocieplenia klimatu - wyjaśnia prof. Jacek Wojtas.

Metan może pochodzić również z działalności rolniczej, gospodarki ściekowej oraz ze źródeł naturalnych, takich jak tereny podmokłe. Jest również składnikiem wydychanego przez człowieka powietrza, co może wskazywać na stany chorobowe, takie jak dysbioza jelit, przewlekłe zapalenie trzustki, wzdęcia czynnościowe, biegunka, zaparcia i podejrzewane zespoły złego wchłaniania.

Źródło: WAT