Nie lubisz swojej twarzy? Hiperrealistyczna maska z drukarki 3D ją zastąpi!

Przez lata Kamenya Omote oferowało asortyment ręcznie robionych masek dla grup teatralnych, przedstawiających złe duchy, duchy, zwierzęta i postacie z klasycznych opowieści ludowych.



Pomysł rozszerzenia działalności o realistyczne maski pojawił się dopiero jesienią 2020 roku, kiedy to Shuhei Okawara ogłosił kontrowersyjny projekt That Face, w ramach którego obiecywał 380 dolarów mieszkańcowi Tokio, który zdecyduje się "użyczyć" wizerunku w celu stworzenia realistycznej maski, a także procent z zysku, jeśli maska okaże się sukcesem sprzedażowym.



Spośród wszystkich chętnych wybrana została jedna osoba, a gotowy produkt tak spodobał się klientom, że wkrótce dołączyły do niej kolejne, a sklep Kamenya Omote zapowiada, że każdego roku będzie pozyskiwać prawa do nowych twarzy. I pomimo że maski sprzedawane są za blisko 1000 dolarów (tańsza jest "twarz" właściciela sklepu, która kosztuje 560 dolarów), to chętnych nie brakuje, szczególnie od czasu, kiedy dostępne są za pośrednictwem popularnej platformy internetowej Etsy.

Ten produkt jest wzorowany na prawdziwej osobie. Kupujący może korzystać z produktu według własnej woli. Prosimy jednak o korzystanie z produktu z pełnym zrozumieniem szczególnego charakteru tego produktu, w tym faktu, że jest to maska wzorowana na prawdziwej osobie i należy postępować w sposób szanujący i nieprzynoszący szkody tej osobie. Jeśli po zakupie chcesz przekazać maskę osobie trzeciej, natychmiast skontaktuj się z firmą Kamenya Omote, podając dane kontaktowe nabywcy - czytamy w opisie produktu na Etsy.

I chociaż maska służyć ma celom artystycznym czy czysto rozrywkowym, np. jako fragment kostiumu, a sklep Kamenya Omote zbiera dane kupujących i apeluje o ich zmianę podczas odsprzedaży, a także traktowanie właściciela twarzy uwiecznionej na masce z szacunkiem, to nietrudno wyobrazić sobie potencjalne nadużycia tego rozwiązania (kradzież tożsamości, ukrywanie wizerunku podczas popełniania przestępstwa itd.). Zresztą naukowcy już w 2019 roku, kiedy technologia nie była tak zaawansowana, ostrzegali przed płynącymi z niej zagrożeniami.



W badaniach opublikowanych na łamach magazynu Cognitive Research: Principles and Implications wyjaśniali, że hiperrealistyczne maski mogą być mylone z rzeczywistymi twarzami, a zdolność widza do odróżnienia maski od prawdziwej twarzy może być szczególnie osłabiona, jeśli maska naśladuje inną rasę, co otwiera drogę do wielu nadużyć oraz utrudnionej identyfikacji sprawców przestępstw.

Niepowodzenie w wykrywaniu syntetycznych twarzy może mieć również istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, ponieważ hiperrealistyczne maski mogą pozwolić na nieprawidłową identyfikację kluczowych cech wyglądu osoby komentował autor badania dr Rob Jenkins.