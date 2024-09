Nie wierzysz w lądowanie na Księżycu? AI może to zmienić

Niezależnie od tego, czy chodzi o przekonanie, że lądowania na Księżycu nigdy nie miały miejsca, czy też fałszywe twierdzenia, że szczepionki przeciw COVID-19 zawierają mikroczipy sterowane 5G, teorie spiskowe są coraz powszechniejsze i często mają niebezpieczne konsekwencje. Naukowcy odkryli jednak, że takie przekonania można zmienić, a wystarczy rozmowa ze sztuczną inteligencją (AI).

Co ważne, badacze podkreślili, że metoda ta opiera się na systemie AI, który potrafi korzystać z ogromnej ilości informacji, aby prowadzić rozmowy zachęcające do krytycznego myślenia i dostarczać dostosowanych do odbiorcy, opartych na faktach kontrargumentów. Co więcej, algorytm wie z góry, w co dana osoba wierzy i dzięki temu może dostosować swoje argumenty do jej konkretnych przekonań.

Powszechna opinia mówi, że osoby wierzące w teorie spiskowe rzadko, jeśli w ogóle, zmieniają zdanie, zwłaszcza pod wpływem dowodów. Nasze wyniki zasadniczo podważają pogląd, że dowody i argumenty są mało przydatne, gdy ktoś już ‚zszedł do króliczej nory’ i uwierzył w teorię spiskową powiedział dr Thomas Costello, współautor badania z American University.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie "Science" zespół badawczy opisuje, jak przeprowadził serię eksperymentów z udziałem 2190 uczestników, którzy wierzyli w teorie spiskowe. Chociaż eksperymenty nieco się różniły, wszyscy uczestnicy byli proszeni o opisanie konkretnej teorii spiskowej, w którą wierzyli oraz podanie dowodów, które ich zdaniem ją potwierdzają.

Z argumentami AI trudno dyskutować

Uczestnicy byli również proszeni o ocenę w 100-punktowej skali, na ile prawdziwa jest dla nich teoria spiskowa. Informacje te były następnie wprowadzane do systemu AI o nazwie "DebunkBot", który przeprowadzał trzy rundy rozmowy na zadany temat - po jej zakończeniu uczestnicy ponownie oceniali, jak bardzo wierzą w swoją teorię spiskową.

Wyniki wykazały, że osoby omawiające z AI tematy niezwiązane z teoriami spiskowymi, obniżyły swoją ocenę prawdziwości tylko nieznacznie. Jednak u osób, które dyskutowały o swojej teorii spiskowej ze sztuczną inteligencją, wiara w prawdziwość teorii spadła o 20 proc. Zespół badawczy zauważył, że efekty te utrzymywały się przez co najmniej dwa miesiące, a metoda działała w przypadku prawie wszystkich rodzajów teorii spiskowych - z wyjątkiem tych, które okazały się prawdziwe.