Matthew Levitt przekonuje, że Iran prowadzi badania nad narkotykami, które mogłyby zostać użyte jako środki chemiczne do unieszkodliwiania, co najmniej od 2005 roku, co jest bezpośrednim naruszeniem międzynarodowych norm. Krajowe władze przekonywały wprawdzie, że ich rozwój PBA koncentruje się na zgodnym z prawem zastosowaniu w kontroli tłumu, jednak organizacje międzynarodowe, jak Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), wyraziły obawy dotyczące podwójnego zastosowania tych technologii.

Reagujemy 20 lat za późno?

Zdaniem eksperta badania te mogą też nie ograniczać się jedynie do zastosowań wojskowych, bo zostały powiązane z niedawnymi przypadkami zatruć w szkołach w Iranie, co rodzi pytania o możliwe wykorzystanie ich na terenie kraju. Combating Terrorism Center przytacza tu wypowiedzi irańskich dziennikarzy, którzy sugerowali, że PBA mogą mieć związek z tymi zatruciami, wskazując na potencjalne nadużycia ze strony rządu.

Problem polega na tym, że Iran ma rację, mówiąc, że padł ofiarą broni chemicznej w okrutny sposób podczas wojny iracko-irańskiej. Ale rzeczywistość jest taka, że oni sami również używają tych środków dodaje Levitt w wywiadzie dla Business Insidera.

Co więcej, eksperci obawiają się, że Iran mógł już dostarczyć PBA swoim siłom sojuszniczym, w tym Hezbollahowi, który mógłby używać tych środków do porywania izraelskich żołnierzy lub cywilów. Możliwość użycia PBA w granatach lub artylerii znacząco podnosi stawkę, ponieważ pozwoliłoby to Hezbollahowi i innym grupom unieszkodliwiać dużą liczbę ludzi przy ograniczeniu fizycznych obrażeń - taktyka taka mogłaby służyć osiągnięciu celów strategicznych przy zmniejszeniu szkód ubocznych.

Rosja nie ma problemu z bronią chemiczną

A wiadomo, że Rosja też nie ma oporów przed sięganiem po broń chemiczną i według ukraińskich jednostek rozpoznania radiologicznego, chemicznego i biologicznego w samym tylko październiku odnotowano 323 "incydenty z udziałem amunicji zawierającej chemikalia".

Od rozpoczęcia inwazji siły ukraińskie udokumentowały zaś łącznie 4613 przypadków użycia niebezpiecznych środków chemicznych przez siły rosyjskie, przy czym ich częstotliwość znacznie wzrosła od lutego 2023 r. To systematyczne stosowanie środków chemicznych stwarza znaczne ryzyko dla personelu wojskowego i odzwierciedla rażące lekceważenie ustalonych norm wojennych.