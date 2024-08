Nowość w aplikacji mObywatel. Będzie można płacić kartą

mObywatel został zintegrowany z systemem ePłatności i usługa jest rozwijana. Ministerstwo Cyfryzacji w trakcie specjalnej konferencji przekazało, że poza BLIK-iem do platformy zostaje dołączona nowa opcja. To możliwość podpięcia do aplikacji mObywatel karty, którą będzie można płacić.

Zdjęcie mObywatel pozwoli płacić podpiętą kartą. Resort rozwija ePłatności. / Tomasz Jastrzębowski / Reporter