Nowy dron DJI Avata jest mały, zwinny i stworzony by latać

Karol Kubak Technologia

Marzysz o tym, żeby latać, ale kupno samolotu czy helikoptera przewyższa twój budżet domowy? Z dronem DJI Avata i nowymi goglami to marzenie może się spełnić. Born to fly. Stworzony, by latać. Tym hasłem producent reklamuje nowy sprzęt, dzięki któremu lot może być niezwykle precyzyjny i szybki, a jakość obrazu idealna. Jakie są jego parametry drona DJI Avata?

Zdjęcie Nowy dron pozwoli cieszyć się lotem i stabilnym obrazem / DJI / materiał zewnętrzny