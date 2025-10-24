Choć od lat powszechnie funkcjonuje przekonanie, że dla zdrowia należy robić 10 tys. kroków dziennie, najnowsze badania podważają tę zasadę. Naukowcy Uniwersytetu Harvarda, którzy przeanalizowali dane ponad 13 tysięcy kobiet w wieku powyżej 62 lat, przekonują, że mogą one znacząco zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci i chorób serca, wykonując zaledwie 4 tys. kroków… nawet jeśli robią to tylko raz lub dwa razy w tygodniu. Jak wskazują autorzy, łączna liczba kroków jest ważniejsza niż to, jak często się je wykonuje.

4000 kroków, by przedłużyć życie

W badaniu uczestniczki nosiły opaski zliczające kroki siedem dni w tygodniu przez cztery lata, a następnie były obserwowane przez niemal 11 lat. W tym czasie zmarło 1 765 kobiet, a u 781 rozwinęły się choroby serca. Analiza danych pokazała, że osoby, które wykonywały 4000 kroków dziennie przynajmniej w jeden lub dwa dni tygodnia, miały o 26 proc. mniejsze ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny oraz o 27 proc. niższe ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia.

Jeszcze lepsze efekty odnotowano wśród kobiet, które osiągały ten pułap trzy dni w tygodniu, w ich przypadku ryzyko przedwczesnej śmierci spadało aż o 40 proc. Kobiety, które robiły od 5 do 7 tys. kroków dziennie, mogły zaś liczyć na 32 proc. mniejsze ryzyko śmierci, choć spadek ryzyka zgonu z powodu chorób serca ustabilizował się na poziomie 16 proc.

Każdy ruch się liczy

Harvardzcy badacze podkreślają, że nie istnieje też "lepszy" sposób chodzenia - znaczenie ma wyłącznie to, ile kroków wykonujemy w sumie. Nie trzeba więc trzymać się sztywnego planu ani codziennych spacerów o tej samej porze: "Każdy może podejmować aktywność fizyczną w dowolnym rytmie - wolno i systematycznie albo w intensywniejszych seriach - napisali autorzy. Ich zdaniem nowe wytyczne dotyczące aktywności fizycznej osób starszych powinny uwzględniać te ustalenia:

Wystarczy 4 000 kroków dziennie przez jeden lub dwa dni w tygodniu, by zauważyć znaczącą poprawę zdrowia i obniżyć ryzyko chorób serca

Badanie pokazuje, że zdrowy styl życia w starszym wieku nie wymaga nierealnych celów. Nawet sporadyczna aktywność ma realny wpływ na długość i jakość życia. Dla osób po sześćdziesiątce, które z różnych powodów nie mogą codziennie spacerować, to dobra wiadomość - każdy krok się liczy, a kilka tysięcy tygodniowo może zrobić różnicę.

