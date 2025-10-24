10 tys. kroków to mit. Tyle naprawdę musisz zrobić dla zdrowia
Jak pokazuje nowe badanie Uniwersytetu Harvarda, wcale nie trzeba robić 10 tys. kroków dziennie, by zachować zdrowie. Już osoby, które wykonują zaledwie 4 tys. kroków, choćby tylko raz czy dwa w tygodniu, mogą zmniejszyć ryzyko chorób serca i przedwczesnej śmierci nawet o jedną czwartą.
Choć od lat powszechnie funkcjonuje przekonanie, że dla zdrowia należy robić 10 tys. kroków dziennie, najnowsze badania podważają tę zasadę. Naukowcy Uniwersytetu Harvarda, którzy przeanalizowali dane ponad 13 tysięcy kobiet w wieku powyżej 62 lat, przekonują, że mogą one znacząco zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci i chorób serca, wykonując zaledwie 4 tys. kroków… nawet jeśli robią to tylko raz lub dwa razy w tygodniu. Jak wskazują autorzy, łączna liczba kroków jest ważniejsza niż to, jak często się je wykonuje.
4000 kroków, by przedłużyć życie
W badaniu uczestniczki nosiły opaski zliczające kroki siedem dni w tygodniu przez cztery lata, a następnie były obserwowane przez niemal 11 lat. W tym czasie zmarło 1 765 kobiet, a u 781 rozwinęły się choroby serca. Analiza danych pokazała, że osoby, które wykonywały 4000 kroków dziennie przynajmniej w jeden lub dwa dni tygodnia, miały o 26 proc. mniejsze ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny oraz o 27 proc. niższe ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia.
Jeszcze lepsze efekty odnotowano wśród kobiet, które osiągały ten pułap trzy dni w tygodniu, w ich przypadku ryzyko przedwczesnej śmierci spadało aż o 40 proc. Kobiety, które robiły od 5 do 7 tys. kroków dziennie, mogły zaś liczyć na 32 proc. mniejsze ryzyko śmierci, choć spadek ryzyka zgonu z powodu chorób serca ustabilizował się na poziomie 16 proc.
Każdy ruch się liczy
Harvardzcy badacze podkreślają, że nie istnieje też "lepszy" sposób chodzenia - znaczenie ma wyłącznie to, ile kroków wykonujemy w sumie. Nie trzeba więc trzymać się sztywnego planu ani codziennych spacerów o tej samej porze: "Każdy może podejmować aktywność fizyczną w dowolnym rytmie - wolno i systematycznie albo w intensywniejszych seriach - napisali autorzy. Ich zdaniem nowe wytyczne dotyczące aktywności fizycznej osób starszych powinny uwzględniać te ustalenia:
Wystarczy 4 000 kroków dziennie przez jeden lub dwa dni w tygodniu, by zauważyć znaczącą poprawę zdrowia i obniżyć ryzyko chorób serca
Badanie pokazuje, że zdrowy styl życia w starszym wieku nie wymaga nierealnych celów. Nawet sporadyczna aktywność ma realny wpływ na długość i jakość życia. Dla osób po sześćdziesiątce, które z różnych powodów nie mogą codziennie spacerować, to dobra wiadomość - każdy krok się liczy, a kilka tysięcy tygodniowo może zrobić różnicę.