Spis treści: 01 Zapowiadali magię i faktycznie jest

02 Honor Magic V3 - specyfikacja techniczna

03 Czy warto? Dzielny towarzysz każdego dnia

04 Cena Honor Magic V3 w Polsce

Zapowiadali magię i faktycznie jest

Honor Magic V3 był dość mocno promowany w mediach, a jedną z jego głównych cech miały być gabaryty. Oto bowiem firmie Honor udało się poskromić największy problem składaków - ich grubość. Już pierwsze złapanie telefonu do ręki potwierdza, że reklamy mówiły prawdę. Telefon po złożeniu nie odstaje "głębokością" od konkurencji, nawet wśród zwykłych telefonów. Jest zaskakująco cienki, a po rozłożeniu ekranu czujemy się, jakby w nasze ręce trafił niesamowicie nowoczesny, bo smukły tablet.

Zdjęcie Honor Magic V3 / Dawid Szafraniak / INTERIA.PL

Co zwraca na siebie uwagę, to też ekran zewnętrzny. Nie oszukujmy się, to z niego korzystamy najczęściej, bo obsługiwany jest jedną ręką. W przeciwieństwie do wielu składaków nie czujemy się jak podczas trzymania pilota do telewizora. Wreszcie udało się zachować w miarę normalne proporcje, co cieszy.

Nie cieszy jednak umiejscowienie czytnika linii papilarnych. Umieszczenie go z prawej strony (w ramach przycisku blokady) woła moim zdaniem o pomstę do nieba - a przynajmniej mi to rozwiązanie nie pasuje. Zdecydowanie preferuję te umieszczone w ekranie, a Google Pixel przyzwyczaił mnie do ich bezbłędnego działania. W tym wypadku szybko zamieniłem tryb blokady z odcisku palca na wykrywanie twarzy.

Honor Magic V3 - specyfikacja techniczna

Czas pochylić się na moment nad specyfikacją techniczną. Oto wymiary i podzespoły smartfona Honor Magic V3:

Wymiary: 156,6 mm (wysokość), 74 mm (szerokość gdy złożony), 145,3 mm (szerokość gdy rozłożony)

156,6 mm (wysokość), 74 mm (szerokość gdy złożony), 145,3 mm (szerokość gdy rozłożony) Głębokość (wariant czarny): złożony 9,2 mm, rozłożony 4,35 mm

(wariant czarny): złożony 9,2 mm, rozłożony 4,35 mm Głębokość (pozostałe warianty): złożony 9,3 mm, rozłożony 4,4 mm

(pozostałe warianty): złożony 9,3 mm, rozłożony 4,4 mm Masa: 226-230 g

226-230 g Ekran zewnętrzny: 6,43 cala, 2376x1060 pikseli

6,43 cala, 2376x1060 pikseli Ekran wewnętrzny: 7,92 cala, 2344x2156 pikseli

7,92 cala, 2344x2156 pikseli Procesor: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Pamięć: 12 GB+512 GB

12 GB+512 GB Bateria: 5150 mAh

Zdjęcie Honor Magic V3 / Dawid Szafraniak / INTERIA.PL

A jak prezentuje się zestaw aparatów?

Teleobiektyw 50 MP (f/3.0, OIS)

Aparat ultraszerokokątny 40 MP (f/2.2)

Aparat szerokokątny 50 MP (f/1.6, OIS)

Do tego znajdziemy aparat szerokokątny 20 MP (f/2,2) (ekran wewnętrzny) i aparat szerokokątny 20 MP (f/2,2) (ekran zewnętrzny)



Czy warto? Dzielny towarzysz każdego dnia

Biorąc pod uwagę pozbycie się problemu grubości składaka, Honor Magic V3 jest bardzo wygodny w codziennym użytkowaniu. Chociaż sam nie wybierałem do tej pory Foldów na własność, to w tym przypadku jestem w stanie komfortowo mieć go przy sobie przez cały dzień i nie odczuwać dużej różnicy wynikającej ze składanego ekranu. Ba, ten się przydaje - choćby podczas chwili przerwy i rozrywki. Ale o tym doskonale wiecie.

Zdjęcie Honor Magic V3 / Dawid Szafraniak / INTERIA.PL

Poza umiejscowieniem czytnika nie sposób wskazać większych wad urządzenia. Jego wymiary zostały zaprojektowane w punkt, a bardzo wystającą wyspę aparatów trzeba wybaczyć. Nie byłoby fizycznie możliwe upakowanie obiektywów w obudowę grubości niespełna 4,4 mm. A zdjęcia robi świetne, toteż coś za coś.

Zdjęcie Honor Magic V3 / Dawid Szafraniak / INTERIA.PL

Cena Honor Magic V3 w Polsce

Dokładnie 4 września na targach IFA 2024 w Berlinie odbyła się światowa premiera omawianego telefonu. Nie jest to urządzenie tanie, bo producent wycenił je na 1999 euro. Jak to się ma do ceny w Polsce? Po doliczeniu marż sprzedawców i opłat wychodzi nam 8899 zł.

Czy to dużo? Konkurencyjny Samsung Galaxy Z Fold 6 kosztuje znajdziemy w elektrosklepach już za około 7700-8000 złotych, choć wersje z większą liczbą gigabajtów dochodzą nawet do niemal 10 000 zł.