Nowy iPad 10 z większym ekranem i USB-C. Więcej nowości od Apple

iPad 10. generacji. Nowe kolory, USB-C... i potencjalne problemy

Nowy budżetowy iPad... może już nie być taki budżetowy. Ale o tym za chwilę! 10 generacja urządzenia zadebiutowała z odświeżonym wyglądem. W niepamięć odeszły spore ramki, przycisk Początek oraz złącze jack - mamy za to większy wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 10,9 cala i wąskie krawędzie. W urządzeniu umieszczono czip A14 Bionic, którego znamy z iPhone’ów 12. Jak twierdzi firma, iPad 10. generacji powinien spokojnie wystarczyć na dzień pracy. Nowy iPad ma ulepszone aparaty - przedni ultraszerokokątny 12 MP oraz tylny, również 12 MP, którym nakręcimy filmy w jakości 4K. Obsługuje Wi-Fi 6 oraz 5G.

iPad 10. generacji ma port USB-C. Co szokuje, to kompatybilność urządzenia z Apple Pencilem 1. generacji - jak informuje firma, nowa wersja Pencila tej generacji będzie sprzedawana z przejściówką USB-C (w cenie 599 zł), natomiast ci, którzy już go posiadają, mogą... dokupić oddzielnie samą przejściówkę za 55 zł. To zdecydowanie może się okazać kłopotliwe i jest nieco dziwnym ruchem ze strony marki.

Skoro o cenach mowa, warto też wspomnieć, że nowego iPada 10. generacji kupimy za 2699 zł, czyli drożej niż poprzednią wersję (która swoją drogą również podrożała - obecnie kosztuje 2149 zł).

Nowy iPad pojawi się w sklepach w środę, 26 października. Jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, różowej, żółtej i srebrnej.

iPad Pro M2. Co nowego poza lepszym czipem?

Zdjęcie Nowy iPad Pro z czipem M2 / Zrzut ekranu/Apple/www.apple.com/pl/newsroom/ / Informacja prasowa

Światło dzienne ujrzała także nowa wersja iPada Pro. Główną nowością, jaką w nim znajdziemy jest czip M2, który przekłada się na większą wydajność urządzenia. Poza tym raczej bez spektakularnych zmian. Urządzenie obsługuje Wi-Fi 6E oraz 5G. Ma dwa aparaty na pleckach, główny 12 MP oraz ultraszerokokątny 10 MP. W iPadzie Pro wykorzystamy dwukrotny zoom optyczny, HDR i nagramy filmy w rozdzielczości 4K. Przedni aparat ma 12 MP.

iPad Pro z czipem M2 zadebiutował w dwóch rozmiarach - 11 cali i 12,9. Co ciekawe, jedynie większy wariant ma ekran Liquid Retina XDR z technologią podświetlania mini-LED. Niestety, szokować może ich wysoka cena. Mniejszy kosztuje od 5199 zł, natomiast większy od 7199 zł. Urządzenia obsługują Pencil 2. generacji.

Nowy iPad Pro również będzie dostępny w sklepach w środę, 26 października.

iPadOS 16 i Apple TV 4K, czyli pozostałe nowości

Wraz z premierą nowych iPadów potwierdzono, że najnowszy system operacyjny iPadOS 16 z funkcją Stage Manager ułatwiającą pracę wielozadaniową, trybem referencyjnym, edytowaniem i cofaniem wiadomości i wieloma innymi, przydatnymi opcjami, będzie dostępny od poniedziałku, 24 października.

Apple zaprezentowało także nową generację Apple TV 4K z czipem A15 Bionic, który ma zapewniać superwydajność oraz energooszczędność. Urządzenie obsługuje technologię Dolby Vision oraz HDR10+. Dostępne będzie wraz z pilotem Siri Remote za 829 zł. Do sklepów trafi 4 listopada.