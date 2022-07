Nowy laserowy czujnik jest w stanie zmierzyć pole magnetyczne do 10 raz lepiej niż obecnie pracujące sprzęty. Instalacja i obsługa systemów "starszego" typu jest kosztowna, dodatkowo sprzęt zajmuje niekiedy całe pomieszczenia. Wymagana jest również niezwykle niska temperatura, aby utrzymać hel w stanie ciekłym, który jest używany w instalacji. Kolejnym utrudnieniem jest, to , że pacjent jest zmuszony do niewykonywania żadnych ruchów.

Technika zwana magnetoencefalografią - MEG

Dzięki magnetoencefalografii lekarze mogą mapować aktywność mózgu i szukać w nim obszarów, które mogą być źródłem napadów padaczkowych. Mogą też wskazywać nieprawidłowo działające neurony podczas normalnych czynności mózgu.

Reklama

Częścią używanych obecnie sprzętów MEG są diamenty, przez które przechodzi światło. Podczas tego procesu większość potrzebnego światła jest "tracona". Zespół naukowy z Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) oraz z Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (IAF), przy szukaniu sposobów na poprawę wykrywania fal, opracowali specjalny sposób detekcji.

Naukowcy zamieniając światło na laser, byli w stanie doprowadzić do 10-krotnego wzrostu wykrywalności pola magnetycznego.

Dzięki zastosowaniu lasera instrument będzie znacznie czulszy, a jego wielkość zostanie zmniejszona, dodatkowo najprawdopodobniej sprzęt będzie mobilny. Pacjenci będą również mogli w miarę swobodnie poruszać się ze sprzętem MEG. Po wykorzystaniu nowej technologii, instrument nie wymagałby już ciekłego helu, zatem działałby w temperaturze pokojowej.

Nowy sprzęt ma być gotowy za około pięć lat i będzie służyć do wykrywania wczesnych objawów m.in. demencji, choroby Alzheimera i epilepsji. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Science Advances .