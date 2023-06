Spis treści: 01 Nowe dostawy sprzętu do Ukrainy

02 Format Ramstein, czyli pomoc dla Ukrainy

03 Kolejne kraje, kolejne miliony

Nowe dostawy sprzętu do Ukrainy

Zgodnie z zapowiedziami, Belgia i Niemcy ogłosiły nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy. Oficjalne potwierdzenie przekazania wsparcia miało miejsce z okazji 13. szczytu Ramstein, który odbył się w Brukseli. Strona belgijska zatwierdziła kolejny pakiet o wartości 11 milionów euro, w ramach którego przekazanych zostanie sporo opancerzonych transporterów M113. Sprzęt był na wyposażeniu belgijskiej armii, ale zostanie odpowiednio przygotowany - przestano ich używać 10 lat temu.

Niemcy zapowiedziały przekazanie 64 rakiet kierowanych do systemów Patriot. Nasi zachodni sąsiedzi nie są jedynym krajem, który zobowiązał się do natychmiastowego dostarczenia pocisków do Ukrainy. Podobne działania podejmie Dania i Norwegia. Oba państwa chcą dostarczyć łącznie 10500 pocisków, choć mowa o ogólnym zastosowaniu w artylerii, nie zaś o systemach Patriot.

